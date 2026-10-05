Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τελικά, το 2028 αναμένεται να εφαρμοστεί το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο. Υπουργείο Οικονομικών και Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) κατέληξαν σε συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ το νέο νομοθετικό πακέτο την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά το Υπουργείο επιθυμούσε να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα από το 2027, ωστόσο η ΕΔΥ είχε αναφέρει πως θα πρέπει να ισχύσει από το 2028 καθώς χρειάζονται πέραν των έξι μηνών για να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές στο λογισμικό σύστημα της Επιτροπής.

Κατά τη συνέχιση της συζήτηση των νομοθετημάτων στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Προσωπικού (ΤΔΔΠ) Έλενα Αζίνα δήλωσε πως το βασικό νομοσχέδιο που αφορά τις αλλαγές στο σύστημα εισδοχής στην κρατική μηχανή να τεθεί σε εφαρμογή το 2028 . Σε σχέση με τη διεξαγωγή των κυβερνητικών εξετάσεων για το 2027, λέχθηκε πως το αρμόδιο υπουργείο μελετά το ενδεχόμενο αντί να τις πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο να του δοθεί παράταση για να τις διεξάγει μέχρι το Φεβρουάριο.

Αναφορικά με την κατάθεση των καταλόγων θέσεων που θα ανοιχθούν το 2027, το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε τους σχετικούς καταλόγους και σύντομα θα προωθηθούν στη Βουλή για έγκριση. Βάσει του υφιστάμενου νόμου η Κυβέρνηση πρέπει να καταθέτει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις για τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ Γιώργος Παπαγεωργίου, ανάφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών πως άμεσα θα πρέπει να κατατεθούν οι καταλόγους θέσεων, να μετακινηθούν τα χρονοδιαγράμματα διεξαγωγής των εξετάσεων από το τελευταίο τετράμηνο. Όπως είπε, είναι στενά τα χρονοδιαγράμματα για να διεξαχθούν και οι τρεις γραπτές εξετάσεις το Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου η μια εξέταση θα μπορούσε να διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 2026 και οι άλλες δύο αρχές του 2027.