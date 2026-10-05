Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Τουρκία και ο Τουφάν Έρχιουρμαν επιδιώκουν συστηματικά να πάψει η Κυπριακή Δημοκρατία να λειτουργεί ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Με τις απαιτήσεις και τις ενέργειές τους, Άγκυρα και κατοχικός ηγέτης αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΚΔ, ακόμα και εντός του ΟΗΕ. Ερωτηματικά προκαλεί και η στάση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία σε κάθε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μεταφέρει τις τουρκικές απαιτήσεις.

Πηγές που γνωρίζουν καλά όσα συζητούνται στο Κυπριακό σημειώνουν, μιλώντας στον Φιλελεύθερο, ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σπεύδει, σε κάθε συνάντησή της με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, να του μεταφέρει τα παράπονα των Τούρκων. Το ίδιο έπραξε και στη Νέα Υόρκη, όταν συναντήθηκε μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η κ. Ολγκίν είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι Τούρκοι θέτουν συνεχώς το θέμα της συνεργασίας της ΚΔ με τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ισραήλ κ.ά. Το ίδιο μήνυμα του είχε μεταφέρει και στις συναντήσεις τους πριν από τη Νέα Υόρκη, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο βήμα στην Άγκυρα να προωθήσει την απαίτησή της να πάψει η ΚΔ να λειτουργεί ως κρατική οντότητα.

Στη Νέα Υόρκη η Ολγκίν πήγε χωρίς να κομίζει οτιδήποτε νέο και επανέλαβε, ουσιαστικά, όσα λέει πάντα στις συναντήσεις της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: ότι οι Τούρκοι ενοχλούνται από τις σχέσεις της ΚΔ με τρίτες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και το Ισραήλ.

Και σε αυτή την περίπτωση, η απάντηση που εισέπραξε η Ολγκίν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ήταν ότι όσα έθεσε «αποτελούν κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν τίθενται υπό συζήτηση».

Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το ερώτημα γιατί η κ. Ολγκίν μεταφέρει την τουρκική αξίωση, τη στιγμή που τα θέματα αυτά, αφενός, βρίσκονται εκτός των όρων εντολής της και, αφετέρου, αφορούν την κυριαρχία ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ, τον οποίο η ίδια εκπροσωπεί.

Οι παράλογες απαιτήσεις του Έρχιουρμαν

Ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν θέλησε να εκμεταλλευτεί το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για να κάνει επαφές ως «πρόεδρος», απαιτώντας μάλιστα από την κυπριακή κυβέρνηση να του επιτρέψει να την αμφισβητεί ακόμα και μέσα στα Ηνωμένα Έθνη.κυπριακή κυβέρνηση να του επιτρέψει να την αμφισβητεί ακόμα και εντός των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το κατοχικό καθεστώς, σε συνεννόηση με την Τουρκία, είχε προσεγγίσει σειρά κρατών, στα οποία η Άγκυρα ασκεί έλεγχο σε διάφορα επίπεδα, ώστε να κλειστούν συναντήσεις με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Συναντήσεις τις οποίες ο ίδιος θα παρουσίαζε ως «επίσημες» συναντήσεις του λεγόμενου «προέδρου».

Πέραν των συναντήσεων που οργανώνονται στο «Σπίτι της Τουρκίας», όπου στεγάζεται και γραφείο του κατοχικού καθεστώτος, ο Έρχιουρμαν επεδίωξε να έχει συναντήσεις και μέσα στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, κατ’ αντιστοιχία με τις επίσημες συναντήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Προφανώς ήθελε να στείλει μήνυμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι κινείται στο ίδιο επίπεδο με τον Ν. Χριστοδουλίδη.

Επιστρέφοντας στα κατεχόμενα, ο κατοχικός ηγέτης δήλωσε ότι μετέβη με την αντιπροσωπεία του στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου και ότι την ίδια ημέρα η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε επιστολή στους Μόνιμους Αντιπροσώπους κρατών, καλώντας τους να μη συναντηθούν με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η επιστολή προς τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα και υπενθύμιζε τα ψηφίσματα του Οργανισμού για την Κύπρο. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν δεύτερες σκέψεις και να ακυρωθούν συναντήσεις.

Ουσιαστικά, ο Τουφάν Έρχιουρμαν διαμαρτύρεται επειδή πήγε στα Ηνωμένα Έθνη και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν τον «διευκόλυνε» να παραβιάσει τα ψηφίσματα του Οργανισμού. Όπως σημειώνουν διπλωματικοί κύκλοι, αξιώνει να σταματήσει η Λευκωσία κάθε σχετική ενέργεια, ώστε ο ίδιος να συνεχίσει να δρα ανενόχλητος. Οι ίδιοι κύκλοι ξεκαθαρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Η προσέγγιση αυτή δεν απέχει πολύ από όσα αξιώνει η Τουρκία, γεγονός που δείχνει ότι οι κινήσεις του κατοχικού ηγέτη είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την Άγκυρα. Παράλληλα, επικαλείται προφάσεις και προσχήματα για να δικαιολογήσει την άρνησή του να παρακαθίσει σε τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ ΟΗΕ.

Τον αφήνει στο απυρόβλητο

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πάντως, με τις τοποθετήσεις και την τακτική της στηρίζει τις ενέργειες του Έρχιουρμαν, αφήνοντάς τον ουσιαστικά στο απυρόβλητο, σε βάρος της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ακόμα και την άρνηση του κατοχικού ηγέτη για τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη προσπάθησε να τη δικαιολογήσει, υποστηρίζοντας ότι ήταν πρόταση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Παρέλειψε, όμως, να αναφέρει ότι ο ΓΓ ΟΗΕ ήταν θετικός, παρόλο που μια τέτοια συνάντηση δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό του προγραμματισμό.υποστηρίζοντας πως ήταν πρόταση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ενώ άφησε κατά μέρος το γεγονός ότι ο ΓΓ ΟΗΕ ήταν θετικός, παρά το ότι δεν υπήρχε στον αρχικό του προγραμματισμό μια ανάλογη συνάντηση.

Πέραν, όμως, της συνάντησης, και η στάση της στο ζήτημα του εγγράφου των συγκλίσεων εξυπηρετούσε τον Έρχιουρμαν. Επιπλέον, επανέφερε στο προσκήνιο τα ΜΟΕ και τη μεθοδολογία με τρόπο που, και πάλι, επιτρέπει στον κατοχικό ηγέτη να κωλυσιεργεί.

Θα πρέπει να διαχειριστεί το αδιέξοδο

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα έρθει στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η ίδια στη Νέα Υόρκη, σε ό,τι ίσως αποτελέσει την τελευταία ή την προτελευταία επίσκεψή της στο νησί. Λαμβανομένων υπόψη των αιτιάσεων του Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη, δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες, εκτός εάν ο κατοχικός ηγέτης αφήσει κατά μέρος τις προφάσεις και δεχθεί τριμερή με την ίδια και τον Ν. Χριστοδουλίδη.

Το ερώτημα, και σε αυτή την περίπτωση, είναι κατά πόσο θα φέρει μαζί της κάποια πρόταση ή εισήγηση που θα βοηθήσει τη διαδικασία ή θα ακολουθήσει την ίδια τακτική με τη Νέα Υόρκη και θα έρθει με άδεια χέρια.

Όπως ανακοίνωσε, περιμένει εισηγήσεις για τη μεθοδολογία, ενώ, ως απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, θα έπρεπε να κάνει η ίδια το πρώτο βήμα και να προτείνει πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια η διαδικασία. Εξάλλου, όπως σημειώνουν πηγές που γνωρίζουν καλά το Κυπριακό, μια ανάγνωση της έκθεσης του ΓΓ ΟΗΕ του 2017 (αμέσως μετά το Κραν Μοντανά) θα βοηθούσε την κ. Ολγκίν ως προς τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει.

Σε κάθε περίπτωση, όπως κι αν προσπαθεί αυτή την περίοδο να παρουσιάσει τα πράγματα, όταν ολοκληρωθεί η αποστολή της θα κληθεί και η ίδια να διαχειριστεί ένα αδιέξοδο στο Κυπριακό, εάν μέχρι τότε δεν σημειωθεί καμία πρόοδος.