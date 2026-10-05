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Για το Κυπριακό μιλούν πολλοί πολιτικοί, χρόνια τώρα, αλλά ελάχιστοι έχουν κάτσει να το μελετήσουν. Ακόμα και αρχηγοί κομμάτων μάς υπενθυμίζουν με κάθε ευκαιρία πόσο λίγα ξέρουν γι’ αυτό. Γιατί το Κυπριακό δεν είναι να κάνεις μια δήλωση, αλλά να ξέρεις το πρόβλημα από την καλή και από την ανάποδη.

Διαφορετικά, κινδυνεύεις να καταντήσεις ένα απλό «βαποράκι» που μεταφέρει τις απόψεις κάποιου τρίτου, ο οποίος εδώ και μια τριετία απέχει από τις συζητήσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Φειδίας Παναγιώτου, επικαλούμενος την ιδιότητα του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας, εμφανίστηκε στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για να πει και πάλι τα δικά του.

Στη δημόσια δήλωσή του, όμως, δεν φάνηκε μόνο αδιάβαστος. Φάνηκε ότι απλώς επαναλάμβανε όσα του είπαν κάποιοι να πει, για να δείξει ότι ξέρει κι αυτός από Κυπριακό. Προειδοποιώντας μας ότι θα είναι σκληρός με τον Πρόεδρο, είπε μεταξύ άλλων πως «εδώ και 111 μήνες δεν είχαμε καμιά εξέλιξη στο Κυπριακό ώστε να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες…».

Ναι, από τη λήξη των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά (6 Ιουλίου 2017) συμπληρώνονται αύριο 111 μήνες: 3378 ημέρες χωρίς νέες διαπραγματεύσεις. Ως εδώ, τα μαθηματικά του Φειδία φαίνονται σωστά. Δεν είναι όμως…

Για να ισχύουν, θα έπρεπε να είχαμε τον ίδιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τότε μέχρι σήμερα. Δεν τον είχαμε. Πώς, λοιπόν, μπορεί να είναι «σκληρός» με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, όταν αυτός ανέλαβε τη διαχείριση του Κυπριακού την 1η Μαρτίου 2023;

Ας τα απλοποιήσουμε, για τον Φειδία και για όσους του γράφουν τα «σκονάκια», χωρίζοντας τους 111 μήνες σε δύο περιόδους:

(α) Νίκος Αναστασιάδης, 6.7.2017 έως 28.2.2023: 2064 ημέρες, ή 67 μήνες και 22 ημέρες.

(β) Νίκος Χριστοδουλίδης, 1.3.2023 έως σήμερα (5.10.2026): 1314 ημέρες, ή 43 μήνες και 4 ημέρες.

Στην πρώτη του παρουσία στο Εθνικό Συμβούλιο, ο Φειδίας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το Κυπριακό και ότι βρίσκεται εκεί για να μάθει. Αντί όμως να μάθει, προσπαθεί να περάσει τα διαγωνίσματα με «σκονάκια», θέτοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του στην υπηρεσία όσων σήμερα δεν συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο.

Όποιος ετοίμασε το σκονάκι παρέβλεψε σκόπιμα την κινητικότητα από το 2023 μέχρι σήμερα, όπως τον διορισμό απεσταλμένης και την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ. Παράλληλα, αφήνει έντεχνα να εννοηθεί ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Εξωτερικών του Ν. Αναστασιάδη, διαχειριζόταν το Κυπριακό. Κάτι που δεν ισχύει.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή, προβληματική για το Κυπριακό, που προκύπτει από τον υπερβολικό θόρυβο που ακούγεται τον τελευταίο καιρό από την Πινδάρου για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ. Θόρυβος που, αναμφίβολα, προκάλεσαν οι ανακοινώσεις, οι δηλώσεις και οι παρεμβάσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η ένταση αυτή, που δεν αφορά άμεσα τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 αλλά μια προ-προεκλογική κατάσταση, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από κάποιους ως δικαιολογία στη διαδικασία του Κυπριακού. Όπως έγινε με τις βουλευτικές εκλογές και με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Μπορεί, λοιπόν, να μας ανακοινώσουν ότι, λόγω των εκλογών που έρχονται (και στα κατεχόμενα υπάρχει διαδικασία «βουλευτικών»), πρέπει να περιμένουμε.

Έτσι θα βολευτούν, από τη μια, ο Έρχιουρμαν και η Τουρκία και, από την άλλη, κάποιοι επίδοξοι υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υποψήφιοι που θα επενδύσουν στο αδιέξοδο για να πλασαριστούν ως «πρόεδροι της λύσης», βγάζοντας από το κάδρο την Τουρκία και τον κατοχικό ηγέτη και φορτώνοντας αποκλειστικά στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ευθύνη για τους 111 μήνες χωρίς διαπραγματεύσεις…