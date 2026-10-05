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Νέα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα βρίσκονται στα χέρια του ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να καταγράφει διαγραφές επικοινωνιών και στοχευμένες αναζητήσεις για ουσίες που συνδέονται με μέθη και τις επιπτώσεις τους στην αρτηριακή πίεση.

Έψαχνε στο AI πώς να τον επαναφέρει από μέθη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη.

Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.



Η ομαδική που εργαζόμενες συζητούσαν για τη μέθη στον Μαζωνάκη

Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία,εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.



Παράνομα οι ουσίες στο ιατρείο

Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛΑΣ αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιους είδους ιατρεία.

protothema.gr