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Η επιλογή προγράμματος σπουδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι νέοι και οι νέες. Πέρα από τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις κλίσεις, ολοένα μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι προοπτικές απασχόλησης που προσφέρει κάθε επάγγελμα.

Η νέα έκθεση του ευρωπαϊκού δικτύου EURES για το 2025 καταγράφει 63 επαγγέλματα με ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες παραμένει ιδιαίτερα υψηλή σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως η υγεία, η τεχνολογία, η μηχανική και οι επιχειρήσεις. Αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στους συγκεκριμένους κλάδους.

Πώς ανταποκρίνονται τα Πανεπιστήμια σε μια αγορά εργασίας που διαρκώς μεταβάλλεται; Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους αναφέρει: «Παρακολουθούμε συστηματικά τις σύγχρονες τάσεις, αφουγκραζόμενοι τις κοινωνικές ανάγκες και παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Μέσα από θεσμοθετημένα όργανα όπως τα Συμβουλευτικά Σώματα (External Advisory Boards), τη διασύνδεση με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τη μελέτη εθνικών και διεθνών εκθέσεων και αναλύσεων για την εξέλιξη των επαγγελμάτων, ανανεώνουμε το περιεχόμενο των μαθημάτων μας και επικαιροποιούμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι οι απόφοιτοί μας θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.»

Μεγάλη έλλειψη προσωπικού στον τομέα της υγείας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, μαίες, τεχνικούς ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, καθώς και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ανάγκες αυτές δεν αποτελούν μόνο κυπριακό φαινόμενο. Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια γιατρούς, νοσηλευτές και μαίες, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και οι επικείμενες συνταξιοδοτήσεις εντείνουν ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για νέους επαγγελματίες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές με ένα διευρυμένο οικοσύστημα σπουδών, έρευνας και κλινικής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας. Στα προγράμματα της Σχολής περιλαμβάνονται η Νοσηλευτική, η Φαρμακευτική, η Φυσικοθεραπεία, η Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και οι Εφαρμοσμένες Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο των Επιστημών Υγείας με τη δημιουργία της πρώτης Ιατρικής Σχολής στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το University of Manchester. Η συνεργασία βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα του Μάντσεστερ και το νέο πτυχίο Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) θα συνδυάζει κλινική εμπειρία, διδασκαλία βασισμένη στην έρευνα και μάθηση με επίκεντρο τον ασθενή. Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στις ανάγκες, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες του συστήματος υγείας της Κύπρου. Η Ιατρική Σχολή αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2028 και θα στεγαστεί σε νέο, ειδικά σχεδιασμένο κτήριο στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό.

Νοσηλευτική: επάγγελμα με υψηλή ζήτηση και ουσιαστικές προοπτικές

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες Νοσηλευτικής αποτελεί σαφή αναγνώριση της ανάγκης για ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναμικού της χώρας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ετήσια χορηγία έως €2.000, η οποία ανέρχεται σε €1.000 κατά το πρώτο έτος, €1.250 κατά το δεύτερο, €1.500 κατά το τρίτο και €2.000 κατά το τέταρτο έτος φοίτησης, ανεξάρτητα από οικονομικά κριτήρια.

Για το Πανεπιστήμιο Frederick, η απόφαση αυτή αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς ενισχύει την προσπάθεια για προσέλκυση και εκπαίδευση περισσότερων νέων επαγγελματιών σε έναν τομέα στον οποίο οι ανάγκες της Κύπρου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Με σκοπό να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό, το Πανεπιστήμιο προσφέρει ειδικές υποτροφίες ύψους 30% για το πρώτο έτος σπουδών Νοσηλευτικής, ενώ από το δεύτερο έτος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες έως 50%, βάσει της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.Το πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου συνδυάζει θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ολοκληρώνουν 2.300 ώρες κλινικής διδασκαλίας και πρακτικής σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κέντρα υγείας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η σύνδεση αυτή με την αγορά εργασίας αποτυπώνεται και στην ανατροφοδότηση των εργοδοτών. Ο κ. Πάνος Πέτρου, Outpatient Services Manager στην Πολυκλινική Υγεία, επισημαίνει ότι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick που έχουν ενταχθεί στο νοσοκομείο διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο κατάρτισής τους, τις πρακτικές τους δεξιότητες, την επαγγελματική τους συμπεριφορά, την επικοινωνία με τους ασθενείς και τον σεβασμό και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στην εργασία τους.

Με άλλα λόγια, η θετική εικόνα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντικό δείκτη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται και της σύνδεσης του Προγράμματος Νοσηλευτικής με τις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματος.

Η ίδια φιλοσοφία διέπει και τα υπόλοιπα προγράμματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, με έμφαση όχι μόνο στη θεωρητική κατάρτιση αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επαγγελματίες υγείας σήμερα.

Σημαντικές ανάγκες στο σύστημα υγείας καλύπτουν οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» του Frederick Institute of Technology, το οποίο πρόσφατα αναβαθμίστηκε από διετές σε τριετές ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας που κατοχυρώνει επαγγελματικά τους διασώστες.

Η ψηφιακή οικονομία αναζητά ταλέντα

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ελλείψεις και στον τομέα της Πληροφορικής. Η έκθεση του EURES καταγράφει σημαντική ζήτηση για αναλυτές/τριες συστημάτων, προγραμματιστές/τριες λογισμικού, προγραμματιστές/τριες διαδικτύου και πολυμέσων, καθώς και επαγγελματίες πωλήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η ζήτηση αυτή αντικατοπτρίζει τη ραγδαία ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα στην Κύπρο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια αύξηση στον αριθμό των επαγγελματιών Πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, ο Εθνικός Οδικός Χάρτης για την Ψηφιακή Δεκαετία αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη περισσότερων εξειδικευμένων επαγγελματιών ICT, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την απασχόληση 20 εκατομμυρίων επαγγελματιών ICT έως το 2030, ωστόσο σήμερα απασχολούνται μόλις 10,4 εκατομμύρια, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της ζήτησης για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι απόφοιτοι/ες Πληροφορικής αποκτούν ιδιαίτερα ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Το Πανεπιστήμιο Frederick διαθέτει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση στην Επιστήμη και τη Μηχανική των Υπολογιστών στην Κύπρο, έχοντας προσφέρει το πρώτο πρόγραμμα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο πριν από περισσότερα από 40 χρόνια. Τα πτυχιακά προγράμματα Πληροφορικής και Μηχανικού Η/Υ, που προσφέρονται στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, έχουν καθιερωθεί για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που προσφέρουν αφού συνδυάζουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας. Η πρόσφατη δημιουργία κοινού προγράμματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick με το Hangzhou Dianzi University Information Engineering College της Κίνας ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή διάσταση του προγράμματος, που πλέον θα το παρακολουθούν φοιτητές και φοιτήτριες στην Κίνα, σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα τεχνολογικής καινοτομίας της χώρας.

Παράλληλα, πρόσφατα το Frederick Institute of Technology ανακοίνωσε την προσφορά διετούς διπλώματος στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με καθαρά πρακτικό προσανατολισμό.

Οι μηχανικοί παραμένουν περιζήτητοι

Η έκθεση του EURES αναδεικνύει σημαντικές ελλείψεις σε επαγγέλματα της μηχανικής και των τεχνικών ειδικοτήτων, όπως ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί και μηχανολογικοί τεχνικοί, καθώς και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των υποδομών, την ενεργειακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και τις αυξανόμενες επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο διατηρεί αναπτυξιακή πορεία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις ειδικότητες της μηχανικής ως κρίσιμες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας.

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, με μακρά παράδοση στην εκπαίδευση μηχανικών και στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, προετοιμάζει αποφοίτους με σύγχρονες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και διεθνή προσανατολισμό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας που αναζητά διαρκώς εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αποτελεί την παλαιότερη ακαδημαϊκή κοινότητα στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανικών στην Κύπρο, με χιλιάδες απόφοιτους διπλωματούχους μηχανικούς, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανικής στην Κύπρο, την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προσφέρει προγράμματα σπουδών στους τομείς της Μηχανικής (Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων), της Τεχνολογίας (Πληροφορική, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), πενταετές Δίπλωμα – Integrated Master Αρχιτέκτονα Μηχανικoύ, καθώς και μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε τομείς αιχμής.

Παράλληλα, το Frederick Institute of Technology συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση τεχνικών σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, μέσα από τα καθιερωμένα διετή διπλώματα σε τεχνικά επαγγέλματα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων​.

Επιχειρήσεις και οικονομία

Σημαντικές ανάγκες καταγράφονται και στον τομέα των επιχειρήσεων, με ελλείψεις σε λογιστές, στελέχη λιανικού και χονδρικού εμπορίου και επαγγελματίες διοίκησης.

Οι ανάγκες αυτές αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη με σύγχρονες γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελλείψεις εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν έναν από τους βασικούς περιορισμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη ως προς τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι απόφοιτοι/ες στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Frederick αποκτούν ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές απασχόλησης σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Πρόκειται για καινοτόμα προγράμματα με σύγχρονες κατευθύνσεις που προσφέρουν τον μέγιστο αριθμό απαλλαγών από επαγγελματικές εξετάσεις.

Από τις σπουδές στη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων

Και επειδή οι ανάγκες της αγοράς εργασίας δεν σταματούν με την απόκτηση ενός πτυχίου, το Πανεπιστήμιο Frederick επενδύει στρατηγικά στη διά βίου μάθηση, τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για την περίοδο 2026–2030, ο οποίος προβλέπει την περαιτέρω επέκταση των δράσεων διά βίου μάθησης για την κοινωνία, μέσα από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (EKEK) και την Έδρα UNESCO για τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick κατέχει από το 2020 την Έδρα UNESCO για τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία δραστηριοποιείται στην έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (EKEK), πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης από την ΑνΑΔ, το οποίο προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, ανταποκρινόμενο στις νέες ανάγκες που δημιουργούν η τεχνολογία, οι αλλαγές στη νομοθεσία και οι εξελίξεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Η σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες για νέες δεξιότητες δεν περιορίζεται στην Κύπρο. Μέσα από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης και συνεργασίας. Η Συμμαχία, στην οποία συμμετέχουν εννέα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προσφέρει μεταξύ άλλων micro-credentials, δηλαδή σύντομα διαδικτυακά επιμορφωτικά προγράμματα που εστιάζουν σε επιχειρηματικές, πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, με θεματολογία που επιλέγεται με βάση τις μελλοντικές τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Frederick δεν αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία που ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση. Εξελίσσεται μαζί με τον άνθρωπο, την επιστήμη και την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις υποτροφίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Frederick και του Frederick Institute of Technology ή/και επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής: τηλ. 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός), adminfo@frederick.ac.cy.