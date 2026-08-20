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Σκηνές καταστροφής άφησε πίσω της μία από τις σφοδρότερες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών στο Κίεβο και τα περίχωρά του, με τουλάχιστον 15 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και εκατοντάδες διασώστες να δίνουν μάχη στα συντρίμμια.

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μία από τις «πιο κυνικές, υπολογισμένες και μεγάλης κλίμακας» ρωσικές επιθέσεις, αναφέροντας ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι πυραύλων και συνολικά 168 drones.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς και στις πόλεις Μπρόβαρι και Μπορίσπιλ. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περισσότεροι από 600 διασώστες της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί, παρέχοντας βοήθεια στους πληγέντες και ερευνώντας τα σημεία που χτυπήθηκαν.

Όπως ανέφερε, μόνο στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή υπέστησαν ζημιές 30 κτίρια κατοικιών, ένα σχολείο, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και ένα νηπιαγωγείο. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 15 νεκρούς στο Κίεβο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και η καταγραφή των ζημιών.

Russia killed 6 civilians & injured 12 others in #Kherson region on August 19. 4 were killed as passengers on a minibus. 1 person was also killed & 6 others injured by an enemy attack on #Zaporizhzhia 📹. «Pressure on the aggressor is needed», Volodymyr #Zelensky stated. #Ukraine pic.twitter.com/vIHQVbx2P6 — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) August 19, 2026

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν όλους τους πυραύλους Kalibr που εκτοξεύθηκαν, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό αναχαίτισης των πυραύλων cruise έφθασε το 93%. Σημαντικός αριθμός των 168 drones καταρρίφθηκε επίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεχιζόμενη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους, συνδέοντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους με την προμήθεια περισσότερων πυραύλων Patriot.

Ο Ζελένσκι κάλεσε εκ νέου τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να ενισχύσουν την αεράμυνα της χώρας, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να παραμένουν «σιωπηλοί και αδιάφοροι» απέναντι σε επιθέσεις που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές.