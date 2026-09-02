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Σαφές μήνυμα για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα της ευρωπαϊκής ασφάλειας έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντησή της με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις Βρυξέλλες.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε με τον γγ του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν για το περιστατικό με το drone στη Λειψία, για το οποίο η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για εμπλοκή.

«Θέλω λοιπόν να είμαι πολύ σαφής σχετικά με το τι επρόκειτο. Ήταν μια επίθεση με χρήση στρατιωτικού υλικού, που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της ΕΕ. Και δεν θα την ανεχθούμε», σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν, και συνέχισε κλιμακώνοντας: «Η Λειψία σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση σε ευρωπαϊκό έδαφος, που αποδίδεται άμεσα στη Ρωσία. Αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ολοένα και πιο επικίνδυνων περιστατικών. Επαναλαμβανόμενες εισβολές στον εναέριο χώρο μας. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραλύουν τα αεροδρόμιά μας. Παρέμβαση στις κρίσιμες υποδομές μας. Οι Ευρωπαίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην απερισκεψία της Ρωσίας ταχύτερα και καλύτερα. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές μας υποδομές ως στόχους πρώτης γραμμής και να τις προστατεύουμε αναλόγως».

Προσέθεσε δε πως «Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην άμυνα ενισχύουν το ΝΑΤΟ και αναζωογονούν τη βιομηχανική μας βάση. Θα συνεχίσουμε. Θα επικρατήσουμε. και θα αποτρέψουμε όποιον επιτίθεται στην ελευθερία και την ασφάλειά μας».

Σε πιο ήπιους τόνους συνέχισε ο Μαρκ Ρούτε, επιρρίπτοντας όμως ευθύνες στη Ρωσία: «Η Ρωσία έχει γίνει ολοένα και πιο απερίσκεπτη. Καθώς συνεχίζει τον τρομερό πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, έχουμε δει περισσότερα drones και πυραύλους να διασχίζουν τον εναέριο χώρο μας, κατά μήκος της ανατολικής μας πλευράς, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο. Έχουμε επίσης δει μια αύξηση κακόβουλων πράξεων που στοχεύουν άμεσα το έδαφός μας, είτε πρόκειται για εμπρησμούς σε εργοστάσια που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, είτε για την ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία, και ναι, εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τη Γερμανία – ολόκληρη τη Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

naftemporiki.gr