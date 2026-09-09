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Στα €5,62 δισ. διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, αυξημένο κατά €821,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 11,4%, φτάνοντας τα €8.928,7 εκατ., έναντι €8.016,2 εκατ. το επτάμηνο του 2025.
Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 2,8%, στα €3.308,6 εκατ., από €3.217,3 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €5.620,1 εκατ., έναντι €4.798,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.
Άνοδος 22,8% στις εισαγωγές του Ιουλίου
Τον Ιούλιο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε €1.609,4 εκατ., αυξημένες κατά 22,8% σε ετήσια βάση, από €1.310,9 εκατ.
Οι εισαγωγές από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ διαμορφώθηκαν στα €787,8 εκατ., έναντι €745,7 εκατ. τον Ιούλιο του 2025. Από τρίτες χώρες ανήλθαν στα €821,6 εκατ., από €565,2 εκατ.
Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €136,1 εκατ., έναντι €23,4 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Αυξημένες οι εξαγωγές, με ενίσχυση προς τρίτες χώρες
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 17,6%, στα €666,8 εκατ., έναντι €567,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.
Η άνοδος προήλθε από τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, οι οποίες έφτασαν τα €539 εκατ., από €393,6 εκατ. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχώρησαν στα €127,8 εκατ., έναντι €173,5 εκατ.
Στις εξαγωγές του Ιουλίου περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων συνολικής αξίας €35,3 εκατ., έναντι €89,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.
Μείωση 31,6% στις εγχώριες εξαγωγές τον Ιούνιο
Τα τελικά στοιχεία για τον Ιούνιο του 2026 καταγράφουν αύξηση των συνολικών εισαγωγών κατά 13,9%, στα €1.311,8 εκατ., από €1.152,2 εκατ. τον Ιούνιο του 2025.
Αντίθετα, οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων μειώθηκαν κατά 31,6%, στα €238 εκατ., έναντι €347,7 εκατ. Τα ποσά περιλαμβάνουν τις προμήθειες πλοίων και αεροπλάνων.
Χωρίς τις συγκεκριμένες προμήθειες, οι εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων περιορίστηκαν στα €228,1 εκατ., από €336,9 εκατ. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα €8,5 εκατ., έναντι €9,7 εκατ.
Στον αντίποδα, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν κατά 35,3%, στα €225,2 εκατ., από €166,4 εκατ.
Καύσιμα, χαλλούμι και φάρμακα στις κυριότερες εξαγωγές
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ήταν:
- Ορυκτά καύσιμα και λάδια, αξίας €858,7 εκατ.
- Χαλλούμι, αξίας €201,9 εκατ.
- Φαρμακευτικά προϊόντα, αξίας €179,8 εκατ.