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Στα €5,62 δισ. διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, αυξημένο κατά €821,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 11,4%, φτάνοντας τα €8.928,7 εκατ., έναντι €8.016,2 εκατ. το επτάμηνο του 2025.

Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 2,8%, στα €3.308,6 εκατ., από €3.217,3 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €5.620,1 εκατ., έναντι €4.798,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Άνοδος 22,8% στις εισαγωγές του Ιουλίου

Τον Ιούλιο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε €1.609,4 εκατ., αυξημένες κατά 22,8% σε ετήσια βάση, από €1.310,9 εκατ.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ διαμορφώθηκαν στα €787,8 εκατ., έναντι €745,7 εκατ. τον Ιούλιο του 2025. Από τρίτες χώρες ανήλθαν στα €821,6 εκατ., από €565,2 εκατ.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €136,1 εκατ., έναντι €23,4 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Αυξημένες οι εξαγωγές, με ενίσχυση προς τρίτες χώρες

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 17,6%, στα €666,8 εκατ., έναντι €567,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

Η άνοδος προήλθε από τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, οι οποίες έφτασαν τα €539 εκατ., από €393,6 εκατ. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχώρησαν στα €127,8 εκατ., έναντι €173,5 εκατ.

Στις εξαγωγές του Ιουλίου περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων συνολικής αξίας €35,3 εκατ., έναντι €89,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Μείωση 31,6% στις εγχώριες εξαγωγές τον Ιούνιο

Τα τελικά στοιχεία για τον Ιούνιο του 2026 καταγράφουν αύξηση των συνολικών εισαγωγών κατά 13,9%, στα €1.311,8 εκατ., από €1.152,2 εκατ. τον Ιούνιο του 2025.

Αντίθετα, οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων μειώθηκαν κατά 31,6%, στα €238 εκατ., έναντι €347,7 εκατ. Τα ποσά περιλαμβάνουν τις προμήθειες πλοίων και αεροπλάνων.

Χωρίς τις συγκεκριμένες προμήθειες, οι εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων περιορίστηκαν στα €228,1 εκατ., από €336,9 εκατ. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα €8,5 εκατ., έναντι €9,7 εκατ.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν κατά 35,3%, στα €225,2 εκατ., από €166,4 εκατ.

Καύσιμα, χαλλούμι και φάρμακα στις κυριότερες εξαγωγές

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ήταν: