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Σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 αναμένεται να προχωρήσει την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η νέα άνοδος των τιμών ενέργειας, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, ενισχύει τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με οικονομολόγους που επικαλείται το Reuters, η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50% από 2,25%, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων εάν δεν βελτιωθούν οι προοπτικές των τιμών.

Η αναζωπύρωση των επιθέσεων από τα τέλη Αυγούστου, με πλήγματα σε στρατιωτικές, ναυτιλιακές και ενεργειακές υποδομές, διέκοψε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινήθηκαν ξανά ανοδικά, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη.

Η Alessia Berardi, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομίας στο Amundi Investment Institute, εκτιμά ότι η αύξηση του Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν βέβαιη. Όπως ανέφερε στο Reuters, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός τους επόμενους μήνες, προτού αρχίσει να υποχωρεί προς το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας δίνει περιθώρια στην ΕΚΤ

Τα πρόσφατα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα προσφέρουν περιθώρια στην ΕΚΤ να αυξήσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αποδειχθεί ανθεκτικότερη από ό,τι αναμενόταν, παρά την επιβάρυνση από τα καύσιμα, τον ανταγωνισμό από την Κίνα και τις επιπτώσεις του καλοκαιρινού καύσωνα.

Παράλληλα, ο τραπεζικός δανεισμός επιταχύνθηκε τον Ιούλιο, ένδειξη ότι η αύξηση επιτοκίων του Ιουνίου δεν είχε ακόμη περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα.

Ο Martin Wolburg, ανώτερος οικονομολόγος της Generali Investments, αναμένει ότι η Κριστίν Λαγκάρντ θα διατηρήσει στάση αναμονής με έμφαση στους πληθωριστικούς κινδύνους, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική περαιτέρω σύσφιξης. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν δύο ή τρεις ακόμη αυξήσεις έως το τέλος του 2027.

Στο επίκεντρο οι νέες προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Η ΕΚΤ αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 2026 και, ενδεχομένως, του 2027, αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Την ίδια ώρα, ενδέχεται να μεταθέσει την αναμενόμενη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Ο γενικός δείκτης παραμένει πάνω από το 3%, ενώ στις προβλέψεις του Ιουνίου η επιστροφή στον στόχο τοποθετούνταν στο καλοκαίρι του 2027.

Οι νέες εκτιμήσεις, πάντως, είναι πιθανό να μην ενσωματώνουν πλήρως την τελευταία άνοδο των τιμών ενέργειας, καθώς το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια μόλις την παραμονή της συνεδρίασης.

Ο Lorenzo Codogno, ιδρυτής της LC Macro Advisors, θεωρεί ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων, οι εμπορικές εντάσεις και οι διαταραχές λόγω καιρικών συνθηκών μπορούν να δημιουργήσουν νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Κατά την εκτίμησή του, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διαμορφώνεται σημείο καμπής για τον πληθωρισμό, με πιθανή εμφάνιση ανοδικών πιέσεων και στους μισθούς.

Υποχωρεί ο δομικός πληθωρισμός, αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι

Παρά τις ανησυχίες για την ενέργεια, ορισμένοι δείκτες που παρακολουθεί η ΕΚΤ παρουσιάζουν αποκλιμάκωση. Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4% τον Αύγουστο, ενώ οι καταναλωτές περιόρισαν τις προσδοκίες τους για μελλοντικές αυξήσεις τιμών και ο ρυθμός αύξησης των μισθών μετριάστηκε.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Barclays εντοπίζουν πιέσεις που δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις τελικές τιμές. Όπως επισημαίνουν, οι τιμές των βασικών αγαθών αποκτούν δυναμική, ενώ οι τιμές παραγωγού αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές καταναλωτή.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την τράπεζα, δημιουργεί υψηλότερη αφετηρία για τις πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Ο Carsten Brzeski, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής ανάλυσης της ING, σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον στη Γερμανία, έχουν μέχρι στιγμής απορροφήσει το αυξημένο κόστος. Η εικόνα διαφέρει από το 2022, όταν το ενεργειακό σοκ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μεταφέρθηκε ευρύτερα στις τιμές, προκαλώντας ισχυρή πληθωριστική έξαρση.

Πηγή: Reuters, Capital.gr.