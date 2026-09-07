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Σε δύο διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, εκτιμά η Deutsche Bank ότι θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι επίμονες πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας ενισχύουν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Η γερμανική τράπεζα τοποθετεί πλέον το τελικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%, αναθεωρώντας την προηγούμενη εκτίμησή της για κορύφωση στο 2,5%. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ βρίσκεται σήμερα στο 2,25%.

Η προηγούμενη πρόβλεψη στηριζόταν στην εκτίμηση ότι το σοκ στις τιμές της ενέργειας θα ήταν προσωρινό και ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παρουσίαζε μεγαλύτερη επιβράδυνση. Σε σημείωμά της την Παρασκευή, ωστόσο, η Deutsche Bank ανέφερε ότι οι παραδοχές αυτές τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας της Ευρωζώνης παραμένουν σχετικά ήπιες, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι οι ευρύτερες αυξήσεις των τιμών μεταφέρονται στους μισθούς.

Βασικό σενάριο της Deutsche Bank είναι πλέον η διαμόρφωση του επιτοκίου στο 2,75%, έπειτα από δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Η πρώτη αναμένεται τον Σεπτέμβριο και η δεύτερη τον Δεκέμβριο.

Η τράπεζα διατηρεί, πάντως, ανοικτό το ενδεχόμενο τα επιτόκια να περιοριστούν στο 2,5%, εφόσον υπάρξει ταχύτερη γεωπολιτική αποκλιμάκωση και ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, εκτιμά ότι μια αύξηση πάνω από το 3% δεν θα δικαιολογούνταν χωρίς ευρύτερες και εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Η επόμενη απόφαση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική θα ανακοινωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις αγορές να αναμένουν ευρέως νέα αύξηση των επιτοκίων.

Capital.gr