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Συνελήφθησαν εννέα πρόσωπα στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Η σύλληψη των εννέα προσώπων αφορούσε διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, ληστείας, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρνησης παροχής δείγματος εκπνοής για έλεγχο αλκοόλης, επίθεσης εναντίον αστυνομικού, κακόβουλης ζημιάς, καθώς και για εκκρεμή εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 680 οδηγοί και 204 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 36 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 346 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 185 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 154 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.