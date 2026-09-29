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Την έναρξη των διαδικασιών υποβολής υποψηφιοτήτων για τα κομματικά του όργανα ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ, έπειτα από απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία έλαβε σχετικές κατευθύνσεις από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Επαρχιακά Συμβούλια και για τις 40 θέσεις των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 21:00, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Λευκωσία.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, επίσης από τις 11:00 μέχρι τις 21:00, στον ίδιο χώρο.

Το ΕΛΑΜ αναφέρει ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των μελών του απορρέει από τις πρόνοιες των άρθρων 6 και 32 του καταστατικού του κόμματος.