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Σύντομα οι πολίτες θα κληθούν να τοποθετηθούν για το θέμα της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου από εφήβους στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, ανέφερε την Τρίτη η Επίτροπος του Πολίτη, Ειρήνη Πογιατζή, μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης στο Cyprus Forum, στη Λευκωσία, με θέμα τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη δημοσίων αποφάσεων.

Η κ. Πογιατζή είπε ότι η συμμετοχικότητα των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική επειδή ο πολίτης με τη συμμετοχή του γίνεται ενεργός, κάτι που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ κράτους και κοινωνίας, καλλιεργώντας μια πιο υγιή δημοκρατία.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις πλατφόρμες δημόσιας διαβούλευσης που έχει δημιουργήσει η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη («Έκφραση», «Η-διαβούλευση», «Φωνή του Πολίτη»), προσθέτοντας ότι σύντομα θα τεθεί ερωτηματολόγιο ενώπιον των πολιτών, οι οποίοι θα κληθούν να τοποθετηθούν για το θέμα της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου από εφήβους.

Η Επίτροπος του Πολίτη σημείωσε, επίσης, ότι σύντομα οι νέοι θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο Ειδικό Υπουργικό Συμβούλιο, του οποίου θα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Με αυτόν τον τρόπο, οι δημόσιες αρχές μπορούν να αποδείξουν ότι λαμβάνουν υπόψιν τις εισηγήσεις των πολιτών και αυτό πράττει η σημερινή Κυβέρνηση», σημείωσε

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της διαφάνειας στην ενημέρωση των πολιτών και της ισότιμης πρόσβασής τους σε πληροφορίες, καθώς και της σαφήνειας των κανόνων σε μια δημόσια διαβούλευση.

ΚΥΠΕ