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Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση Ινδού υπηκόου για έκδοση προνομιακού εντάλματος habeas corpus, με το οποίο ζητούσε την απελευθέρωσή του από το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στις Λίμνες, κρίνοντας ότι, στην παρούσα φάση, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη προοπτική απέλασής του.

Ο αιτητής, υπήκοος Ινδίας, γεννημένος το 2003, είχε φτάσει στην Κύπρο στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 με άδεια φοιτητή. Η άδεια προσωρινής διαμονής και φοίτησής του ανανεώθηκε μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2026. Μετά τη λήξη της, δεν προέβη σε ενέργειες για περαιτέρω νομιμοποίηση της παραμονής του και, σύμφωνα με την απόφαση, συνέχισε να διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία.

Παράλληλα, ο αιτητής παρέμενε υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές σε σχέση με εκκρεμούσες ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αδικήματα που περιλάμβαναν τραυματισμό, μαχαιροφορία και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Στις 19 Μαΐου 2026 ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για απόσυρση των εκκρεμών ποινικών υποθέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η απέλασή του. Οι υποθέσεις αποσύρθηκαν και ο αιτητής απαλλάχθηκε. Την επόμενη ημέρα εκδόθηκαν εναντίον του διατάγματα κράτησης και απέλασης, με την αιτιολογία ότι θεωρείται απαγορευμένος μετανάστης λόγω της παράνομης διαμονής του από τις 23 Ιανουαρίου 2026. Στο διάταγμα κράτησης αναφερόταν, μεταξύ άλλων, κίνδυνος διαφυγής και η απουσία περιθωρίου για επιβολή εναλλακτικών μέτρων.

Ο αιτητής προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά των διαταγμάτων κράτησης και απέλασης. Η προσφυγή είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή εκτέλεσης του διατάγματος απέλασης. Οι διευκρινίσεις ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ολοκληρώθηκαν στις 28 Ιουλίου 2026, ενώ κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στις 29 Σεπτεμβρίου, η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου παρέμενε επιφυλαχθείσα.

Με την αίτησή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, που καταχωρίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, ο αιτητής υποστήριξε ότι η κράτησή του είχε καταστεί παράνομη, καθώς δεν υπήρχε «πραγματική και ρεαλιστική προοπτική απομάκρυνσης» από την Κύπρο.

Το Ανώτατο, ωστόσο, έκρινε ότι η απέλαση δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατή όχι λόγω αδράνειας της διοίκησης, αλλά εξαιτίας της δικαστικής προσφυγής που άσκησε ο ίδιος ο αιτητής, γεγονός που αποτελεί νόμιμο δικαίωμά του. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σε περίπτωση που το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώσει τη νομιμότητα των διαταγμάτων κράτησης και απέλασης και δεν υπάρχει άλλο νομικό κώλυμα, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην εκτέλεση της απέλασης προς την Ινδία.

Ο δικαστής υπογράμμισε ότι η κράτηση αποτελεί περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ελευθερία και δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Θα πρέπει να διαρκεί το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και να συνεχίζεται μόνο όσο η διαδικασία απομάκρυνσης προωθείται με τη δέουσα επιμέλεια.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Ανώτατο έκρινε ότι οι περίπου τέσσερις μήνες κράτησης δεν δικαιολογούν, στο παρόν στάδιο, την έκδοση εντάλματος habeas corpus, καθώς δεν διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση κωλυσιεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει όπως επιβάλλεται.

Το Δικαστήριο σημείωσε, πάντως, ότι το γεγονός πως η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου παραμένει σε εκκρεμότητα από τα τέλη Ιουλίου αποτελεί στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη. Πρόσθεσε ότι, εάν η έκδοση της απόφασης συνεχίσει να καθυστερεί, το γεγονός αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος του αιτητή σε ενδεχόμενη μελλοντική εξέταση της νομιμότητας της κράτησής του.

Καταλήγοντας, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων του κράτους και του αιτητή, υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα της υπόθεσης, οδηγεί στην απόρριψή της. Δεν εκδόθηκε διαταγή για έξοδα, ενώ τα έξοδα των διερμηνέων θα καταβληθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.