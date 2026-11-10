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«Ήταν ένα παιδί ζωντανό που υπέφερε», είπε πρώην βοηθός διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας, καταθέτοντας την Τρίτη στη δίκη για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού, αναφερόμενη στην ενημέρωση που είχε λάβει για σημάδια στο σώμα του παιδιού και στις ανησυχίες που εξέφρασε κατά την επικοινωνία της με λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

Η μάρτυρας, Ε.Ν., η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα διευθύνουσας του σχολείου από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2011, περιέγραψε περιστατικά που της είχαν μεταφερθεί από εκπαιδευτικούς, αλλά και προσωπικές παρατηρήσεις της για την κατάσταση του Στυλιανού κατά τη φοίτησή του στην α’ τάξη του δημοτικού.

Κατά την ανάγνωση της γραπτής κατάθεσής της, την οποία είχε δώσει το 2020 στον ποινικό ανακριτή, η μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν είχε παραδώσει ποτέ μάθημα στον Στυλιανό ούτε ήταν υπεύθυνη της τάξης του. Ανέλαβε, ωστόσο, καθήκοντα διευθύνουσας του σχολείου για περίπου τέσσερις μήνες, όταν απουσίαζε ο διευθυντής.

Όπως κατέθεσε, κατά την περίοδο εκείνη ενημερωνόταν κυρίως από τη δασκάλα του Στυλιανού, αλλά και από τη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης και τη λογοθεραπεύτρια, για ζητήματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά και την προσωπική του υγιεινή.

Η ίδια ανέφερε ότι επισκέφθηκε την τάξη του Στυλιανού και διαπίστωσε ότι το παιδί είχε άσχημη μυρωδιά, μαυρισμένα νύχια και λεκέδες στα ρούχα του. Για να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή ήταν η καθημερινή του εικόνα, είπε ότι τον παρατηρούσε επανειλημμένα το πρωί όταν ερχόταν στο σχολείο, διαπιστώνοντας την ίδια κατάσταση.

«Η ώρα 7:30 το πρωί προσποιούμουν ότι έκανα παιδονομία στην αυλή του σχολείου. Έβλεπα τον Στυλιανό που ερχόταν στο σχολείο το πρωί, τον καλημέριζα και κοιτούσα την ίδια εικόνα», είπε. Πρόσθεσε ότι συζήτησε το θέμα με τη μητέρα του, η οποία αντέδρασε, λέγοντας ότι φρόντιζε την καθαριότητα του παιδιού.

Αναφερόμενη στη συμπεριφορά του Στυλιανού, η μάρτυρας είπε ότι το παιδί ήταν συχνά απομονωμένο στα διαλείμματα και δεν έπαιζε με τους συμμαθητές του. Όταν μια μέρα η ίδια ρώτησε τα άλλα παιδιά γιατί δεν έπαιζαν μαζί του, εκείνα της απάντησαν «κυρία, δεν παίζει ποτέ».

«Δεν είδα πιο θλιμμένο μωρό από τον Στυλιανό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θυμόταν να τον είχε δει ποτέ να χαμογελά ή να είναι ευδιάθετος. Περιέγραψε, μάλιστα, μια συνομιλία τους κατά την οποία το παιδί της είχε πει «κυρία, όταν χαμογελάς λάμπεις». Η ίδια του απάντησε «Στυλιανέ μου, όταν χαμογελάσεις εσύ θα λάμψει όλο το σχολείο», σημειώνοντας ότι δεν της χάρισε ποτέ ένα χαμόγελο.

Σε σχέση με τα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς, η μάρτυρας ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τη δασκάλα του παιδιού και τη λογοθεραπεύτρια, από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου του 2011 σημειώθηκαν τρία σοβαρά επεισόδια στο σχολείο.

Περιγράφοντας το πρώτο περιστατικό, είπε ότι ο Στυλιανός, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, βρισκόταν κάτω από το θρανίο, έλιωνε μανταρίνια και τα πετούσε στα άλλα παιδιά, ενώ έσκιζε και πετούσε τις εργασίες τους. Όταν η συνοδός του προσπάθησε να τον ηρεμήσει, την κλώτσησε, ενώ στη συνέχεια έριξε αντικείμενα από την έδρα και κλώτσησε τόσο τη δασκάλα του όσο και τη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης, η οποία πήγε στην τάξη για να τον ηρεμήσει. Ακολούθως, όπως είπε, ο Στυλιανός έφυγε από το σχολείο και άρχισε να τρέχει στους δρόμους, με τη συνοδό και τη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης να τον ακολουθούν, μέχρι που ειδοποιήθηκαν οι γονείς και τον εντόπισε ο πατέρας του.

Για το δεύτερο περιστατικό, ανέφερε ότι σημειώθηκε στην αίθουσα τεχνολογίας, όπου ο Στυλιανός έκανε θόρυβο με καρέκλες και ο δάσκαλος του έκανε παρατήρηση. Όπως είπε, το παιδί χτύπησε τον δάσκαλο και στη συνέχεια άρχισε να ρίχνει τα όργανα της αίθουσας. Όταν η συνοδός προσπάθησε να τον ηρεμήσει, την χτύπησε και εκείνη.

Στο σχολείο έφτασε η μητέρα του για να τον παραλάβει, ωστόσο, σύμφωνα με τη μάρτυρα, όταν προσπάθησαν μαζί με τη συνοδό να τον βάλουν στο αυτοκίνητο, το παιδί φώναζε «δεν θέλω να πάω σπίτι». Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο Στυλιανός εντόπισε μια σύριγγα με βελόνα και προσπάθησε να την καρφώσει στο πόδι της μητέρας, ενώ στη συνέχεια πήρε ένα σφυρί και επιχείρησε να τη χτυπήσει στην κοιλιά.

Κατά το τρίτο περιστατικό, ο Στυλιανός αναποδογύρισε το θρανίο του και προσπάθησε να πάρει τον πυροσβεστήρα, ενώ ακολούθως έτρεξε στην αυλή και επιχείρησε να φύγει από το σχολείο, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η μάρτυρας περιέγραψε, επίσης, ένα περιστατικό που, όπως είπε, είχε δει η ίδια, όταν βρισκόταν έξω από το γραφείο του διευθυντή και συνομιλούσε με μητέρα άλλου μαθητή. Όπως ανέφερε, άκουσε παιδικές κραυγές και, όταν πλησίασε προς την τάξη του Στυλιανού, είδε τη μητέρα του να τον κρατά πάνω της, ενώ εκείνος της τραβούσε με μανία τα μαλλιά.

«Μέχρι να φτάσω εκεί, κατευνάστηκαν τα πνεύματα και ο Στυλιανός έγειρε στον ώμο της μητέρας του αποκαμωμένος», είπε. Όταν η μάρτυρας ρώτησε τη μητέρα τι είχε συμβεί, εκείνη της απάντησε «δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να έγινε, τελείωσε». Η μάρτυρας ανέφερε ότι προσπάθησε να συζητήσει ξανά μαζί της το περιστατικό, αλλά η μητέρα αρνήθηκε να της δώσει εξηγήσεις.

«Δεν ήταν φυσιολογική η εικόνα που είδα. Της είπα ότι δεν ρωτάω από περιέργεια. Ήθελα να βοηθήσουμε το παιδί να διαχειρίζεται τον θυμό του», κατέθεσε. Πρόσθεσε ότι η μητέρα της απέκρυπτε πληροφορίες, ενώ η ίδια προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί. Όπως ανέφερε, όταν ρώτησε τη δασκάλα του, εκείνη της είπε ότι ο Στυλιανός ήταν ήρεμος εκείνη την ημέρα, αλλά όταν είδε τη μητέρα του άρχισε να φωνάζει «δεν θέλω να πάω σπίτι».

Η μάρτυρας είπε ότι κατέγραψε τα περιστατικά που της είχαν αναφερθεί και απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία έθετε, μεταξύ άλλων, ερωτήματα για το ποιος έφερε την ευθύνη και για το πώς μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου υπό αυτές τις συνθήκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε περιστατικό κατά το οποίο ενημερώθηκε από τη συνοδό ότι ο Στυλιανός είχε σημάδια στο σώμα του. Όπως κατέθεσε, όταν η συνοδός τον ρώτησε σχετικά, το παιδί της απάντησε: «έβαλε τσιγάρο πάνω μου ο παπάς».

Η ίδια είπε ότι τα σημάδια ήταν στρογγυλά και βρίσκονταν σε διαδικασία επούλωσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά το περιστατικό επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τη λειτουργό των ΥΚΕ που παρακολουθούσε εκείνη την περίοδο την οικογένεια, η οποία είναι η τρίτη κατηγορούμενη στην υπόθεση, για να την ενημερώσει σχετικά.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η λειτουργός τη ρώτησε κατά πόσο τα σημάδια ήταν νωπά, με την ίδια να απαντά ότι βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία επούλωσης. Όπως ανέφερε, η λειτουργός της είπε να την ενημερώνουν όταν υπάρχουν φρέσκα σημάδια, ώστε να μπορεί να γίνει καταγγελία.

«Δηλαδή έπρεπε το παιδί να υποστεί το ίδιο μαρτύριο; Ήταν πειραματόζωο το παιδί; Ήταν ένα παιδί ζωντανό που υπέφερε», ανέφερε η μάρτυρας, προσθέτοντας ότι περίμενε να ενημερωθεί πως το περιστατικό θα διερευνάτο από τις ΥΚΕ. «Ένιωθα ότι παίζουμε με τις ψυχικές και σωματικές αντοχές του παιδιού», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, για όσα είχαν συζητηθεί στις δύο πολυθεματικές συναντήσεις στις οποίες έλαβε μέρος η μάρτυρας, η τελευταία είπε ότι είχε γίνει αναφορά και στη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είχε συζητηθεί περιστατικό κατά το οποίο ο Στυλιανός δεν μπορούσε να κοιμηθεί ένα βράδυ, καθώς είχε άφθες στο στόμα και ο πατέρας του τον χτύπησε, καθώς και ότι τον χτυπούσε όταν έκανε αταξίες. Πρόσθεσε ότι η μητέρα αντιδρούσε στις αναφορές τόσο για την υγιεινή όσο και για τη βία, χωρίς να τις αποδέχεται.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν είχε δει η ίδια τον πατέρα να καπνίζει. Θυμόταν, ωστόσο, ότι τον είχε δει μια μέρα στο σχολείο να κρατά πακέτο τσιγάρων.

Απαντώντας σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής γιατί είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Στυλιανός δεν περνούσε καλά στο σπίτι του, όπως κατέθεσε, η μάρτυρας είπε ότι βασίστηκε στις πληροφορίες που είχε από τη δασκάλα του, αλλά και στο γεγονός ότι το ίδιο το παιδί εξέφραζε την άρνησή του να επιστρέψει στο σπίτι.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη στις 11:00, με την αντεξέταση της μάρτυρος από τους συνηγόρους υπεράσπισης.

ΚΥΠΕ