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Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη υψηλή γαστρονομία, μουσική, χορό και διασκέδαση ετοιμάζει ο Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» σε συνεργασία με τον Όμιλο MHV Mediterranean Hospitality Venture, προσκαλώντας το κοινό στο καθιερωμένο Φιλανθρωπικό Gala Dinner, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στο πολυτελές Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό.

Μέσα στην υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου, οι καλεσμένοι θα απολαύσουν μια μοναδική γιορτινή εμπειρία, με υψηλή γαστρονομία, εκλεκτά κρασιά, ζωντανή μουσική και πολλή διασκέδαση!

Το αγαπημένο συγκρότημα «Παπιγιόν» ft Μυρτώ Μελετίου αναλαμβάνει να απογειώσει το κέφι με ένα ξεσηκωτικό μουσικό πρόγραμμα, αγαπημένες επιτυχίες και χορό, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη!

Το Φιλανθρωπικό Gala Dinner πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας εκστρατείας «Νοέμβριος – Μήνας Προληπτικής Παιδιατρικής», με στόχο την οικονομική ενίσχυση και τη συνέχιση του πολύτιμου έργου του Κέντρου.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 | Ώρα 19:30 |Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Λεμεσός

Τιμή εισιτηρίου: €100 κατ’ άτομο | Κρατήσεις: 99 300 256