Υπερβολικές χαρακτηρίζει τις αναφορές για το τέλος της θητείας του, ο πρέσβης του Ισραήλ Ορέν Ανολίκ.

Με ανάρτησή του στο Χ δανείζεται το ρητό του Μαρκ Τουέιν που έγραψε κάποτε: «Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι υπερβολικά υπερβολικές».

«Ομοίως», όπως αναφέρει, «οι αναφορές για το τέλος της θητείας μου είναι επίσης υπερβολικές».

«Θα συμβεί – αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026», καταλήγει η ανάρτηση.

Mark Twain once wrote, “The reports of my death are greatly exaggerated.”

Likewise, the reports of my term ending are also greatly exaggerated.

It will happen – but only in August 2026.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή το διορισμό του Αβίβ Εζρά ως νέου Πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, σε διαδοχή του Όρεν Ανόλικ.

Ο κ. Εζρά υπηρετούσε μέχρι σήμερα ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για την Ασία και τον Ειρηνικό στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.