Υπερβολικές χαρακτηρίζει τις αναφορές για το τέλος της θητείας του, ο πρέσβης του Ισραήλ Ορέν Ανολίκ.
Με ανάρτησή του στο Χ δανείζεται το ρητό του Μαρκ Τουέιν που έγραψε κάποτε: «Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι υπερβολικά υπερβολικές».
«Ομοίως», όπως αναφέρει, «οι αναφορές για το τέλος της θητείας μου είναι επίσης υπερβολικές».
«Θα συμβεί – αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026», καταλήγει η ανάρτηση.
Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή το διορισμό του Αβίβ Εζρά ως νέου Πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, σε διαδοχή του Όρεν Ανόλικ.
Ο κ. Εζρά υπηρετούσε μέχρι σήμερα ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για την Ασία και τον Ειρηνικό στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.