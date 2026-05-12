Ο Ισραηλινός πρέσβης, Ορέν Ανόλικ, έσπευσε να υποστηρίξει πως υπάρχει ρητορική κατά των ισραηλινών επενδύσεων στην Κύπρο. «Πρόσφατα, παρατηρήσαμε φωνές που προσπαθούν να παρουσιάσουν τις ισραηλινές επενδύσεις και την παρουσία τους στην Κύπρο με αρνητικό και απειλητικό τρόπο». Κατέφυγε δε στο γνωστό παραμύθι, ότι η ρητορική αυτή «τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό». Πέρα του γεγονότος ότι πρόκειται για μια άστοχη παρέμβαση, ξέχασε, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί στις επενδύσεις συμπατριωτών του σε κλεμμένες περιουσίες στα κατεχόμενα. Επί τούτου τίποτε δεν έπραξε το Ισραήλ. Αντίθετα, επέμενε στην έκδοση του αρχισφετεριστή Σαιμόν Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάσθηκε για παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Κ.ΒΕΝ.