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Πυροσβεστική και προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας πρόλαβαν σήμερα το πρωί να κατασβήσουν πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή της κοινότητας και συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για κατοικίες.

Το άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών επικρότησε ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος, ο οποίος με δήλωση του ευχαρίστησε το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβολίου για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή στην τοποθεσία Μελισσόβουνος.

Ο κοινοτάρχης Τάλας ευχαρίστηκε επίσης την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την γρήγορη ανταπόκριση της.