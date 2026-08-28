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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Mambassi Moukouyou Richmand Dieuveil, 35 ετών, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία από τις 5 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,75 μέτρων, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο 22 802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.