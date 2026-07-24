Προειδοποίηση προς το κοινό για προϊόντα που πωλούνται ως CBD, CBG ή «φυτικά», αλλά ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ψυχοδραστικές ουσίες, απευθύνει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Σύμφωνα με την ΑΑΕΚ, τέτοια προϊόντα έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά σε διάφορες μορφές, όπως υγρά και ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, έλαια, σταγόνες, ανθοί, ρητίνες και βρώσιμα προϊόντα. Η ένδειξη «CBD» ή «φυτικό προϊόν», τονίζει, δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας.

Η κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων έντονη ζάλη, ταχυκαρδία, δυσκολία στην αναπνοή, σύγχυση, κρίσεις πανικού, απώλεια αισθήσεων, σπασμούς και δηλητηρίαση. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, οι πολίτες καλούνται να ζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο προϊόντα τα οποία πωλούνται ως CBD, CBG ή ως «φυτικά», αλλά στην πραγματικότητα περιέχουν επικίνδυνες ψυχοδραστικές ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης κινδυνεύει καταναλώνοντας κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νομίζει ότι αγόρασε.

Η ΑΑΕΚ παρακολουθεί στενά το φαινόμενο μέσω του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Η ένδειξη «CBD» ή «φυτικό προϊόν» δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος.

Σε ποιες μορφές εντοπίζονται;

Τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα κυκλοφορούν συχνά ως:

• Υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου

• Ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης

• Έλαια ή σταγόνες

• Ανθοί ή ρητίνες

• Βρώσιμα προϊόντα

Πιθανά Συμπτώματα και Αντιδράσεις

Παρόλο που τα προϊόντα αυτά μπορεί να φαίνονται νόμιμα ή αθώα, περιέχουν ισχυρές ουσίες που προκαλούν απρόβλεπτες και επικίνδυνες αντιδράσεις, όπως:

• Έντονη ζάλη ή αδιαθεσία

• Ταχυκαρδία ή δυσκολία στην αναπνοή

• Σύγχυση, έντονο άγχος ή κρίσεις πανικού

• Απώλεια αισθήσεων

• Σπασμούς

• Σοβαρή δηλητηρίαση

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα μετά τη χρήση τέτοιων προϊόντων, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια ή μεταβείτε αμέσως στο πλησιέστερο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.