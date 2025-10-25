Έξι εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία απευθύνονται στη θεραπεία για την ενασχόληση με τα τυχερά παιγνίδια σε όλες τις επαρχίες, καθώς και μία εξειδικευμένη τηλεφωνική γραμμή (1422), λειτουργούν σήμερα στο θεραπευτικό δίκτυο της Αρχής Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).

Αυτό ανέφερε στο philenews o Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Κωνσταντίνος Στυλιανού, κληθείς να σχολιάσει την επερχόμενη αλλαγή της νομοθεσίας, με την οποία η Αρχή θα διευρύνει τους τομείς αρμοδιότητας της με την εξάρτηση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο.

Ο κ. Στυλιανού παρατήρησε ότι με την μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου το 2017, συμπεριλήφθηκαν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού το κάπνισμα και η παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια στα ήδη υπάρχοντα (παράνομες ουσίες και αλκοόλ). Τώρα με νομοσχέδιο προτείνεται τροποποίηση που αφορά την προσθήκη της εξάρτησης από ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Επιπλέον, με το ίδιο νομοσχέδιο, αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (πέραν του Προέδρου και Αντιπροέδρου) σε εννέα.

Ειδικά για τα τυχερά παιχνίδια λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια το πρόγραμμα του Κέντρου Πολλαπλής Παρέμβασης (Λευκωσία), το πρόγραμμα για ανήλικους στον ΠΕΡΣΕΑ (Λευκωσία), το πρόγραμμα επίσης για ανήλικους στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ (Λεμεσός) τα οποία λειτουργούν από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥΠΥ. Πέραν αυτών λειτουργούν μετά από προκηρύξεις της Αρχής το πρόγραμμα ΦΑΡΟΣ (Λεμεσός), Κίνητρο (Αμμόχωστος) και Κίνητρο (Πάφου) από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και με χρηματοδότηση της ΑΑΕΚ, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, άλλα τρία υφιστάμενα Προγράμματα θεραπείας των εξαρτήσεων προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια (Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκωσία).

Καταληκτικά ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής ανέφερε ότι καταβάλλεται σκληρή προσπάθεια από σωρεία επαγγελματιών του τομέα των εξαρτήσεων τα τελευταία χρόνια ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. «Η συμπερίληψη της εξάρτησης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο θα απαντήσει σε μια αναδυόμενη ανάγκη της κοινωνίας και θα δώσει στην ΑΑΕΚ την δυνατότητα να οργανώσει προγράμματα και παρεμβάσεις και σε αυτό τον τομέα» σημείωσε.