Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου μεταφέρθηκε από τη φυλακή μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος της οικογένειάς της.

Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, που απένειμε στη Μοχαμαντί το βραβείο για το 2023, είχε εκφράσει ανησυχία την Πέμπτη για την επιδεινούμενη κατάσταση της Ιρανής ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία υπέστη καρδιακή προσβολή στη φυλακή.

Η 54χρονη Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Το Ίδρυμα Ναργκές Μοχαμαντί ανέφερε σε δήλωση που αναρτήθηκε χθες, Παρασκευή, στον ιστότοπό του ότι «διακομίστηκε επειγόντως σήμερα σε νοσοκομείο στη Ζανζάν έπειτα από δραματική επιδείνωση της υγείας της, μεταξύ των οποίων δύο επεισόδια πλήρους απώλειας συνείδησης και σοβαρή καρδιακή κρίση».

Σε επικαιροποιημένη ανάρτηση σήμερα, το ίδρυμα ανέφερε ότι παραμένει σε μη σταθερή κατάσταση και της χορηγείται οξυγόνο. Κάλεσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη και εξετάσεις και εξειδικευμένη θεραπεία.

Η Μοχαμαντί καταδικάστηκε ξανά σε φυλάκιση 7,5 ετών, ανέφερε το ίδρυμα τον Φεβρουάριο, μερικές εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε καλέσει τότε την Τεχεράνη να την αφήσει ελεύθερη αμέσως.

Συνελήφθη τον Δεκέμβριο αφού κατήγγειλε τον θάνατο ενός δικηγόρου, του Χόσροου Αλικόρντι – ο εισαγγελέας Χασάν Χεματιφάρ είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι έκανε προκλητικά σχόλια στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Αλικόρντι.

Χθες, Παρασκευή, το πρωί, η Μοχαμαντί λιποθύμησε έπειτα από μέρες υψηλής πίεσης και έντονης ναυτίας, σύμφωνα με το ίδρυμα. Έπειτα από πολλές κρίσεις εμέτου, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα της φυλακής.

protothema.gr