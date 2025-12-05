Σύσσωμο την παραίτησή του υπέβαλε χθες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ως αντίδραση του επαναδιορισμού του προέδρου της Χρήστου Μηνά.

Έξι από τα εφτά μέλη του Δ.Σ. της Αρχής με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη καταγράφουν μια σειρά από λόγους για την αντίδρασή τους αυτή, που αφορούν κυρίως στον τρόπο συνεργασίας και συμπεριφοράς του κ. Μηνά τόσο προς τους ίδιους όσο και προς το προσωπικό.

Την αποστολή της επιστολής επιβεβαίωσε στο philenews το μέλος της Αρχής Στέλιος Σεργίδης, ο οποίος ανέφερε ότι από τον Ιούλιο του 2024 είχε σταλεί επιστολή τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον υπουργό Υγείας στην οποία επισημαίναμε τα προβλήματα που υπήρχαν λόγω της συμπεριφοράς του κ. Μηνά και την έλλειψη συνεργασίας για τους σκοπούς της Αρχής.

Έκτοτε δεν λάβαμε καμιά απάντηση και προχθές Τετάρτη ο κ. Μηνά επαναδιορίστηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ως αντίδραση προς τον επαναδιορισμό, αποφασίσαμε την ομαδική μας παραίτηση αφού πρόκειται για θέμα αρχής, γιατί δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Είναι και θέμα εντιμότητας τόσο προς εμάς όσο και στην πολιτεία, αφού δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε τον ρόλο που μας ανατέθηκε, πρόσθεσε ο κ. Σεργίδης.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της ΑΑΕΚ διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο (η θητείας του είναι πενταετής και λήγει τον ερχόμενο Μάρτιο), ενώ τον πρόεδρο του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το philenews εξασφάλισε την επιστολή παραίτησης στην οποία οι έξι παραιτηθέντες αναφέρουν ότι η απόφασή τους δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, είναι μια συνειδητή καταγγελία και αξιοπρεπής αντίδραση απέναντι σε μια επιλογή που υπονομεύει το θεσμό, προσβάλλει το δημόσιο συμφέρον και επιβραβεύει τον ετσιθελισμό, τη μετριότητα και την αυταρχική συμπεριφορά.

Οι παραιτηθέντες στη συνέχεια αναφέρουν ότι «διοριστήκαμε με στόχο την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που διογκούται καθημερινά, στην πορεία αυτή βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ανεπίτρεπτες συμπεριφορές εκ μέρους του προέδρου του ΔΣ οι οποίες χαρακτηρίζονται από ετσιθελισμό και αυταρχικότητα, προωθώντας προσωπικές απόψεις αντί της εθνικής στρατηγικής».

Οι έξι παραιτηθέντες προσθέτουν ότι αντί άλλης επιλογής αποφασίστηκε ο επαναδιορισμός του κ. Μηνά, γι’ αυτό και η παραίτησή μας εδράζεται στην αξιοπρέπεια, την ευθυξία και τον σεβασμό προς την επιστημονική μας άποψη αλλά και προς τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων του κράτους.

Όπως αναφέρουν, ο επαναδιορισμός του κ. Μηνά δεν αποτελεί απλώς μια ατυχή επιλογή προσώπου, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αρχών της αξιοκρατίας, της θεσμικής ανεξαρτησίας και της χρηστής διοίκησης. Η συνεργασία μας με τον κ. Μηνά υπήρξε προβληματική με σοβαρά ζητήματα εμπιστοσύνης και λειτουργικότητας.

Την επιστολή παραίτησης υπογράφουν:

Στέλιος Σεργίδης

Θεανώ Μαυρομουστάκη

Μαρία Αυξεντίου

Κώστας Κωνσταντίνου

Δήμος Φωτόπουλος

Κατερίνα Κληρίδου