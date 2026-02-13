Την παραίτησή της υπέβαλε το βράδυ της Πέμπτης η επικεφαλής δικηγόρος της Goldman Sachs, Κάθριν Ρέμλερ, μετά την εμφάνιση του ονόματός της στα αρχεία Έπσταϊν που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως τονίζει το Axios, η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και συμπρόεδρος της επιτροπής κινδύνου για τη φήμη της Goldman Sachs είναι η τελευταία γνωστή προσωπικότητα που παραιτήθηκε ή απομακρύνθηκε μετά τη δημοσίευση τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπσταϊν στις 30 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση της παραίτησής της, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου, ακολουθεί τη δημοσίευση αρχείων που περιέχουν ηλεκτρονικά μηνύματα που καλύπτουν διάστημα αρκετών ετών από μια «Κάθι Ρέμλερ», η οποία αναφερόταν στον Έπσταϊν ως «θείο Τζέφρι».

Η Κάθι Ρέμλερ, σε ένα email του 2018 με βάση τα αρχεία Έπσταϊν, τον ευχαριστεί για ένα «όμορφο και συναισθηματικό» δώρο και σε ένα email του Ιανουαρίου του 2019 λέει: «Ο θείος Τζέφρι με έχει εντυπωσιάσει σήμερα! Μπότες Τζέφρι, τσάντα και ρολόι!».

Η Ρέμλερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στους Financial Times που ενημέρωσαν πρώτοι για την παραίτησή της, είπε: «Αποφάσισα ότι η προσοχή των μέσων ενημέρωσης που μου δινόταν, σε σχέση με την προηγούμενη εργασία μου ως δικηγόρος υπεράσπισης, είχε αρχίσει να μου αποσπά την προσοχή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Ευθύνη της είναι να θέτει τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω από όλα»

Η δικηγόρος σε δήλωσή της που εστάλη μέσω email την Πέμπτη το βράδυ σημείωσε ότι «ευθύνη της είναι να θέτει τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω από όλα» και ότι «με λύπη» ενημέρωσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντέιβιντ Σόλομον, ότι προτίθεται να «παραιτηθεί από τη θέση της ως επικεφαλής νομικών υπηρεσιών και γενική σύμβουλος» της τράπεζας της Wall Street.

«Από τότε που προσχώρησα στην Goldman Sachs πριν από έξι χρόνια, είχα την τιμή να συμβάλλω στην επίβλεψη των νομικών, ηθικών και ρυθμιστικών θεμάτων της εταιρείας, να ενισχύσω τις ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλίσω ότι τηρούμε την βασική μας αξία της ακεραιότητας σε όλα όσα κάνουμε», δήλωσε.

Ο Σόλομον επαίνεσε τη Ρέμλερ για την «εξαιρετική συμβουλευτική της δράση» καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της στην Goldman Sachs, σύμφωνα με δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Πέμπτη το βράδυ.

Η Goldman Sachs είναι «ευγνώμων για τη συμβολή της και τις ορθές συμβουλές της σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών νομικών θεμάτων για την εταιρεία», πρόσθεσε.

«Ως μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Κάθι υπήρξε επίσης μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας και θα μας λείψει. Αποδέχτηκα την παραίτησή της και σέβομαι την απόφασή της», σημείωσε.

Η Τζένιφερ Κόνλι, εκπρόσωπος της Ρέμλερ, δήλωσε στο CNN μετά τη δημοσιοποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ότι η επικεφαλής δικηγόρος «δεν έχει κάνει τίποτα κακό», «δεν έχει τίποτα να κρύψει» και δεν υπάρχει τίποτα στο παρελθόν της που «να υποδηλώνει το αντίθετο».

Η Ρέμλερ «ήταν σαφής και συνεπής από την αρχή: τον γνώριζε από τη δουλειά της ως δικηγόρος υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις, είχαν κοινό πελάτη, της έστελνε υποθέσεις και ήταν φιλική σε αυτό το επαγγελματικό πλαίσιο», υποστήριξε η Κόνλι.

