Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι οι συνολικές ετήσιες αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου David Solomon (φωτογραφία) αυξήθηκαν κατά 20,5% στα 47 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, μετά από μια εξαιρετική χρονιά για την τράπεζα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους διευθύνοντες συμβούλους στη Wall Street.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η αμοιβή του Σόλομον ξεπέρασε την αμοιβή του διευθύντοντος συμβούλου της JPMorgan Chase, καθώς το πακέτο αποδοχών του ήταν 43 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Η αμοιβή του Σόλομον ως επικεφαλής μιας από τις πιο σημαντικές τράπεζες της Wall Street στις ΗΠΑ περιελάμβανε βασικό μισθό 2 εκατομμυρίων δολαρίων και 45 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες μεταβλητές αποδοχές.

Υπό την καθοδήγηση του Solomon, οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν άνοδο 53,5% το 2025, ξεπερνώντας τον ευρύτερο δείκτη της αγοράς και τους περισσότερους τραπεζικούς ανταγωνιστές της.