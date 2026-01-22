Στα αμερικανικά δίκτυα δεσπόζει σήμερα η είδηση της κατάθεσης μήνυσης από τον πρόεδρο Τραμπ εναντίον της τράπεζας JPMorgan Chase, επειδή, όπως υποστηρίζει, έκλεισε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δικούς του και εταιρειών του, για πολιτικούς λόγους.

Η τράπεζα απάντησε πως το κλείσιμο των λογαριασμών του Ντόναλντ Τραμπ και εταιρειών του έγινε επειδή διαπιστώθηκε η ύαπρξη νομικών και κανονιστικών κινδύνων και όχι για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους.

Η αγωγή Τραμπ, που κατατέθηκε σήμερα Πέμπτη στο δικαστήριο της πολιτείας της Φλόριντα στο Μαϊάμι, στρέφεται και εναντίον του Διευθύνοντα Συμβούλου της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον. Ο πρόεδρος ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δικηγόρος του κ. Τραμπ υποστήριξε ότι το κλείσιμο λογαριασμών του πελάτη του έγινε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση.

Εκπρόσωπος της JPMorgan Chase δήλωσε στο Fox News: «Ενώ λυπούμαστε που ο Πρόεδρος Τραμπ μάς μήνυσε, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμα του Προέδρου να μας μηνύσει και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, γι’ αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια».

Πρόσθεσε ότι η JPMC δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. «Κλείνουμε λογαριασμούς επειδή δημιουργούν νομικό ή κανονιστικό κίνδυνο για την εταιρεία. Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, αλλά συχνά οι κανόνες και οι κανονιστικές προσδοκίες μάς οδηγούν σε αυτό. Έχουμε ζητήσει τόσο από την παρούσα κυβέρνηση όσο και από προηγούμενες κυβερνήσεις να αλλάξουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που μας έφεραν σε αυτή τη θέση και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποτρέψει την εργαλειοποίηση του τραπεζικού τομέα».