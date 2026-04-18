Την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε, μέσω εκτενούς δήλωσής του, ο Μακάριος Λαζαρίδης, στον απόηχο της πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών με αφορμή το πτυχίο του και τον διορισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε το πρωί μεταξύ στενών συνεργατών του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του κ. Λαζαρίδη, κατά την οποία του ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή του και να προετοιμάσει σχετική δήλωση. Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι ελήφθη υπό το βάρος της αυξανόμενης πίεσης, αλλά και των επικρίσεων που δέχθηκε για πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ιδιαίτερα αρνητικά σχολιάστηκε η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει νωρίτερα ο κ. Λαζαρίδης, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV. Οι δηλώσεις του πυροδότησαν αντιδράσεις, με τον ίδιο να προχωρά σε γραπτή δήλωση ζητώντας συγγνώμη, τόσο για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε όσο και για το ύφος του.

Τελικά, ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να παραιτηθεί, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει την κυβέρνηση, η οποία δεχόταν έντονη κριτική για την υπόθεση τις τελευταίες ημέρες.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αντικαταστάτη του, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Πηγές αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις από τη Δευτέρα, ενώ δεν αποκλείεται και νέα ανακοίνωση από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επικεφαλής είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, με υφυπουργό τον Γιάννη Ανδριανό, ενώ η υπόθεση της παραίτησης Λαζαρίδη συνεχίζει να παρακολουθείται στενά στο πολιτικό σκηνικό.

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

