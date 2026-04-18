Την «κίτρινη γραμμή» που επέβαλε στη Γάζα θα επιβάλει και στον Λίβανο το Ισραήλ, απαγορεύοντας στους κατοίκους να επιστρέψουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχους του IDF.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για να διαιρεθεί η Γάζα, όπου η «κίτρινη γραμμή» οριοθετεί μια περιοχή που βρίσκονται υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού και όποιος Παλαιστίνιος την πλησιάζει εκτελείται εν ψυχρώ.

Η «Κίτρινη Γραμμή» που οριοθετεί την υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στην πρώτη φάση της εκεχειρίας.X (Twiiter) / Donald Trump

«Το μοντέλο της «κίτρινης γραμμής» από τη Γάζα θα αντιγραφεί στον Λίβανο και ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη ορίσει μια λωρίδα μέχρι την οποία οι δυνάμεις του Ισραήλ επιχειρούν αυτή τη στιγμή» δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι του Ισραηλινού Στρατού σε ενημέρωση των δημοσιογράφων το Σάββατο, όπως μετέδωσε το CNNi.

Δεν θα επιτραπεί στους κατοίκους να επιστρέψουν σε 55 λιβανέζικα χωριά εντός της περιοχής, δήλωσαν αξιωματούχοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν εξουσιοδότηση να συνεχίσουν να καταστρέφουν τρομοκρατικές υποδομές εκεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας» πρόσθεσαν.

Την Παρασκευή (14/4), ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να κατέχει όλες τις περιοχές που έχουν καταληφθεί».

