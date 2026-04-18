Είναι κι αυτή μια κληρονομιά που άφησε ο Πάμπλο Εσκομπάρ στην πατρίδα του την Κολομβία. Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ιρένε Βέλεζ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το αποκαλούμενο σχέδιο διαχείρισης των ιπποπόταμων, που είχε υποσχεθεί εδώ και χρόνια. Το βασικό στοιχείο του είναι ένα λεγόμενο πρωτόκολλο ευθανασίας. Περισσότερα από 80 ζώα πρόκειται να θανατωθούν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανταπόκριση της εφημερίδας taz από τη Μπογκοτά.

Οι «ναρκο-ιπποπόταμοι» όπως τους βάφτισαν οι Κολομβιανοί αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ είχε εισαγάγει λαθραία στη χώρα το 1981 τέσσερις από αυτούς για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του στη Χασιέντα Νάπολες. Όταν το κράτος ανέλαβε την χασιέντα, μετά τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού του ναρκο-καρτέλ το 1993, αρχικά δεν ασχολήθηκε με τους ιπποπόταμους. Εκείνη την εποχή, θα αρκούσε να περιοριστεί το μοναδικό αρσενικό μακριά από τα τρία θηλυκά. Τα ζώα όμως διέφυγαν και πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα, χωρίς θηρευτές και χωρίς περίοδο ξηρασίας, ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι στην αφρικανική πατρίδα τους.

Αναγνώρισαν το πρόβλημα

Το 2022, το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαπίστωσε το πρόβλημα που προκαλούν τα ξένα προς το οικοσύστημα της χώρας παμφάγα θηλαστικά και τα πρόσθεσε στον κατάλογο των χωροκατακτητικών επεκτατικών ειδών. Οι ιπποπόταμοι ζυγίζουν πάνω από τρεις τόνους και ισοπεδώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους στη δεύτερη χώρα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο μετά τη Βραζιλία.

Μια εκστρατεία στείρωσης από την τρέχουσα αριστερή κυβέρνηση πριν από τρία χρόνια δεν πέτυχε τον στόχο της – και ούτως ή άλλως δεν θα ήταν επαρκής. Οι ειδικοί συμφωνούν πλέον ότι η θανάτωση είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. «Διαφορετικά, μέχρι το 2030, τουλάχιστον 500 ιπποπόταμοι θα επηρέαζαν τα οικοσυστήματά μας και θα έθεταν σε κίνδυνο ιθαγενή είδη όπως ο μανάτους και η χελώνα του ποταμού», τόνισε η υπουργός. Ορισμένοι ειδικοί είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι ο αριθμός των ιπποπόταμων θα μπορούσε να ήταν σχεδόν διπλάσιος.





Σε περίπου 80 έχουν φτάσει σήμερα τα παμφάγα θηλαστικά στην Κολομβία

Καθυστερήσεις και αναμονή

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αναμένεται να κοστίσει περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Θα αναληφθεί από τις περιβαλλοντικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τους πληθυσμούς των ιπποπόταμων στις περιοχές. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει στα μέσα του έτους γύρω από την Χασιέντα και στο κέντρο της λεκάνης απορροής του ποταμού Μαγκνταλένα.

Αρχικά οι ιπποπόταμοι θα μπολιαστούν με ένα ηρεμιστικό και στη συνέχεια θα τους χορηγηθεί ένα φάρμακο, που θα τους επιτρέψει να πεθάνουν ανώδυνα. Εάν αυτό αποτύχει, η επόμενη μέθοδος είναι η θανάτωσή τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ισχύει πρωτόκολλο υγιεινής για να διασφαλιστεί η ασφαλής απόρριψη των ζώων.

Η κυβέρνηση είχε υποτιμήσει το ζήτημα εδώ και καιρό. Οι αρχικές προσπάθειες θανάτωσης των ιπποπόταμων κατέληξαν σε μια καταστροφή στις δημόσιες σχέσεις: όταν ένας επαγγελματίας κυνηγός σκότωσε το πρώτο ζώο το 2009, στο οποίο οι Κολομβιανοί είχαν δώσει το χαϊδευτικό παρατσούκλι «Pepe», στρατιώτες πόζαραν με το κουφάρι. Η φωτογραφία προκάλεσε οργή μεταξύ των ενθουσιωδών υποστηρικτών των ιπποπόταμων. Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων διαμαρτυρήθηκαν κάτι που επαναλήφθηκε πάντως και τώρα, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου της κυβέρνησης.

Καμιά χώρα δεν τους θέλει

Η υπουργός, ωστόσο, δεν βλέπει άλλη επιλογή: Καμία άλλη χώρα δεν θέλει να δεχτεί τους ιπποπόταμους για τους ζωολογικούς κήπους της, λέει. Η απελευθέρωσή τους στην πατρίδα των προγόνων τους είναι εκτός συζήτησης: οι πιθανές εισαγόμενες ασθένειες θα αποτελούσαν απειλή για τα τοπικά οικοσυστήματα. «Αυτός ο πληθυσμός προέρχεται από μόλις τέσσερις ιπποπόταμους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ενδογαμία και ορατά γενετικά ελαττώματα σε ορισμένα ζώα», εξηγεί η Βελέζ.

protothema.gr