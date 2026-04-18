Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση», αποδίδοντας την εξέλιξη στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB, η διοίκηση του IRGC ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνέχισαν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», ανέφερε η διοίκηση.

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Κύπρου) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

