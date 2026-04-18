Τους έξι άξονες των προτάσεων του ΑΚΕΛ για τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας παρουσίασαν σε διάσκεψη Τύπου ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, και ο επικεφαλής του τομέα οικονομίας του κόμματος, Χάρης Πολυκάρπου, δηλώνοντας ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση είναι ανεπαρκή και δεν καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.

«Το ΑΚΕΛ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την κατάσταση στην τουριστική βιομηχανία και καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

Η παρουσίαση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια συνάντησης που είχαν στελέχη και Βουλευτές του ΑΚΕΛ στην περιοχή της Αγίας Νάπας με τους συντελεστές της τουριστικής βιομηχανίας, ώστε να συζητήσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στον περσικό κόσμο. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων έχουν εμπλουτιστεί και οι προτάσεις του ΑΚΕΛ.

Ο ΓΓ του κόμματος ανέφερε, επίσης, ότι το ΑΚΕΛ θα προτείνει την αυτεπάγγελτη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και ότι, εάν συνεχιστεί η έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή, με συνέπεια τη διόγκωση των προβλημάτων, θεωρεί αναγκαία τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης και για την λήψη περαιτέρω μέτρων.

«Ο τουρισμός είναι ένας από τους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και η στήριξή του αποτελεί αδήριτη ανάγκη», ανέφερε. Επισημαίνοντας ότι «υποχώρηση του τουρισμού κατά τα 30% μπορεί να οδηγήσει την κυπριακή οικονομία σε ύφεση».

Σημείωσε, σύμφωνα με την εικόνα που αποκόμισαν κατά τη συνάντησή τους με φορείς στην Αγία Νάπα, ότι «οι συντελεστές της τουριστικής βιομηχανίας έχουν εκφράσει μεγάλη δυσαρέσκεια για τα αργά αντανακλαστικά της Κυβέρνησης, καθώς και για το γεγονός ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει είναι ανεπαρκή».

Ο πρώτος άξονας των μέτρων που προτείνει το ΑΚΕΛ σχετίζεται με τη στήριξη της εργασίας του κλάδου, ώστε να διατηρηθεί η λειτουργία τους σε ικανοποιητικά επίπεδα και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι επιβάλλεται η εξαγγελία νέων σχεδίων στήριξης της εργασίας και επιδότησης των εργαζομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη λήψη μέτρων που να καλύπτουν όλο το εύρος της τουριστικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα που αφορούν κυρίως τη στήριξη της λειτουργίας των ξενοδοχείων, ενώ τα μέτρα στήριξης πρέπει να επεκταθούν και σε συναφείς επιχειρήσεις και να περιληφθεί και η προοπτική για διευκόλυνση για αποπληρωμή δανείων.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αποκατάσταση της φήμης της χώρας ως ασφαλούς προορισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση για πιο έντονη διαφημιστική προβολή, αλλά και εκστρατεία για να αφαιρεθεί η Κύπρος από το επίπεδο 2, το οποίο προτρέπει όσους ταξιδεύουν προς την Κύπρο να το κάνουν με προσοχή.

Ο πέμπτος άξονας σχετίζεται με την προώθηση του εσωτερικού τουρισμού με συγκεκριμένα προγράμματα, κίνητρα και χρηματοδοτήσεις.

Ο έκτος άξονας αφορά στην αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών από την όλη κατάσταση. «Συνήθως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις», σημείωσε ο κ. Στεφάνου, προσθέτοντας ότι «εκεί διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σχέδια δράσης». Αναφέρθηκε, εξάλλου, ότι επιβάλλεται η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδιασμού για τις κρίσεις που προκύπτουν στον τομέα του τουρισμού ο οποίος είναι πολύ ευάλωτος σε έξωθεν εξελίξεις.

«Όπως μας έχουν πει οι συντελεστές της τουριστικής βιομηχανίας, οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την Κύπρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μπροστά από πολεμικά αεροσκάφη, αλλά και η υπερβολική προβολή της ανάγκης για προστασία της Κύπρου, λειτουργήσαν αρνητικά στη διεθνή εικόνα της Κύπρου σχετικά με την ασφάλεια των τουριστών», δήλωσε ο κ. Στεφάνου.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα μέτρα που προτείνονται, ώστε να μην υπάρξει συρρίκνωση εργασιακών δικαιωμάτων ή και περιπτώσεις εξαναγκασμού εργαζομένων σε παραίτηση, αν όχι και απολύσεις, ο κ. Στεφάνου είπε ότι σε αυτό αναφέρεται η θέση για προστασία της εργασίας. «Εμείς ως κόμμα ξεκινούμε από τη βασική θέση ότι η εργασία θα πρέπει να προστατευτεί. Από εκεί και πέρα είναι ζητήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων», είπε.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στις περιπτώσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων, που βρίσκονται στο πρόγραμμα του ανεργιακού επιδόματος, μέχρι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, αλλά ανησυχούν μήπως μείνουν εκτεθειμένοι, εάν τα ξενοδοχεία δεν ανοίξουν ή καθυστερήσουν να ανοίξουν. «Αυτά είναι θέματα που απασχολούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα συζητούν και με το Υπουργείο Εργασίας», είπε.

Ο Χάρης Πολυκάρπου πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων, αφενός γιατί αυτό «διατηρεί μια συνέχεια και άρα μειώνει την επίδραση της κρίσης και την αύξηση της ανεργίας», όπως είπε, και αφετέρου και κυριότερα λόγω της αρνητικής επίδρασης που μπορεί να έχει στους τουρίστες το να βλέπουν τις μισές επιχειρήσεις εκτός λειτουργίας. «Γι’ αυτό που η δική μας προσέγγιση είναι ότι το πλάνο της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι στο να μείνει ο κλάδος σε λειτουργία έτσι ώστε και το προϊόν να προστατευτεί αλλά και οι θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση και τα εργασιακά δικαιώματα να προστατευτούν», κατέληξε.