Δεν ξέρει για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και για τις τουρκικές ενέργειες για την αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, ο Φειδίας Παναγιώτου, αλλά θα ενημερωθεί σε κάποια στιγμή και θα μας πει και εμάς την άποψή του. Μικρή σημασία έχει, ότι ο ίδιος κατάγεται από μια κοινότητα στα όρια της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Είναι περίεργο όμως. Για το Ουκρανικό είναι ενημερωμένος ανά πάσα στιγμή. Ξέρει μάλιστα ότι το Κίεβο καθημερινά χάνει εδάφη. Έκανε βιντεάκια, πήγε στη Μόσχα ως πρεσβευτής του διαλόγου Ουκρανίας – Ρωσίας, αλλά για το Κυπριακό και τις πτυχές του, κάπου το παιδί υστερεί.

Άλλωστε οι χρήστες του app δεν έβαλαν το εθνικό μας πρόβλημα μέσα στις προτεραιότητες.

Π.Αν