Ενθουσιασμένος με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και εξοργισμένος με το ΝΑΤΟ που «ποτέ δεν τους χρειαζόμασταν πραγματικά», εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε παρέμβασή του σε εκδήλωση στο Φοίνιξ της Αριζόνας και έπειτα από κάποια ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε στο ζήτημα του Ιράν και του πολέμου, επαναλαμβάνοντας πάντως πολλά από όσα έχει στο (πολύ κοντινό) παρελθόν.

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ ότι είναι «μια σπουδαία και λαμπρή μέρα για τον κόσμο», καθώς τα Στενά είναι πλέον «πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για “δουλειά”». Πάντως, οι αριθμοί των πλοίων που διέρχονται -και είναι πολύ κάτω από τις κανονικές συνθήκες- δεν στηρίζουν αυτό το αφήγημα.

Επισήμανε όμως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός όσον αφορά το Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ «μέχρι τη στιγμή που η συναλλαγή μας θα έχει ολοκληρωθεί κατά 100%».

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις «θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνηθεί». Και για αυτό το ζήτημα η πραγματικότητα διαψεύδει το αφήγημα του Αμερικανού προέδρου, καθώς η Τεχεράνη έχει διαψεύσει τα λεγόμενά του ότι έχει συμφωνήσει η ιρανική πλευρά σε πολλά – και αν όχι σε όλα.

Επανέλαβε δε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ. «Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα», είπε.

Αλλά βέβαια, δεν ξέχασε αυτό που τόσο πολύ του αρέσει να επαναλαμβάνει: «Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους, και αν προσθέσουμε το Ιράν και τον Λίβανο, θα είναι 10 πόλεμοι που έχουν τερματιστεί».

Trump: "I ended 8 wars, and if we add Iran and Lebanon, that will be 10 wars ended" pic.twitter.com/4ZEh4c7SZR — Aaron Rupar (@atrupar) April 17, 2026

Εν τω μεταξύ στράφηκε για άλλη μια φορά κατά του ΝΑΤΟ και μάλιστα με σφοδρότητα: «Και τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν τελειώσει, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν θέλαμε κάποια βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, ΝΑΤΟ. Τους είπα ότι θα ήθελα τη βοήθειά σας πριν από δύο μήνες, αλλά τώρα πραγματικά δεν τη θέλω πια, γιατί ήταν εντελώς άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν. Αλλά φυσικά δεν τους χρειαζόμασταν ποτέ πραγματικά».

"They were absolutely useless. They need us so badly" — Trump goads his Turning Point audience into booing NATO pic.twitter.com/oCiL4rS6yd — Aaron Rupar (@atrupar) April 17, 2026

Ιράν: Το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα μεταφερθεί πουθενά

Το Ιράν αρνήθηκε την Παρασκευή ότι αποδέχτηκε τη μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του, μια ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις για το θέμα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των διαφορών μεταξύ των δύο.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν θα μεταφερθεί πουθενά. Όπως ακριβώς το ιρανικό έδαφος είναι ιερό για εμάς, έτσι και αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σημασία για εμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

protothema.gr, skai.gr