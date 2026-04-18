Ο θάνατος της Amy Eskridge το 2022, ερευνήτριας με έδρα το Huntsville, επανήλθε πρόσφατα στο διαδίκτυο, καθώς παρουσιάζεται ως η 11η περίπτωση σε μια αυξανόμενη λίστα επιστημόνων που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί υπό ασυνήθιστες συνθήκες.

Η υπόθεσή της έχει προσελκύσει εκ νέου προσοχή, καθώς τουλάχιστον δέκα ακόμη πρόσφατες περιπτώσεις που αφορούν άτομα συνδεδεμένα με στρατιωτική, πυρηνική και αεροδιαστημική έρευνα των ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο μοτίβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε «μόλις φύγει από μια συνάντηση» για το ζήτημα και υποσχέθηκε απαντήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα και μισή», είπε σε δημοσιογράφους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ (Karoline Leavitt) έγραψε στο X ότι η έρευνα δεν θα αφήσει περιθώριο ανεξέταστο.

«Υπό το φως των πρόσφατων και εύλογων ερωτημάτων σχετικά με αυτές τις ανησυχητικές υποθέσεις, και της δέσμευσης του προέδρου Τραμπ στην αλήθεια, ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται ενεργά με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και το FBI για μια ολιστική εξέταση όλων των υποθέσεων μαζί και για τον εντοπισμό πιθανών κοινών στοιχείων. Δεν θα μείνει καμία πτυχή ανεξέταστη και θα υπάρξουν ενημερώσεις όταν υπάρχουν νεότερα.»

Αν και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, η χρονική εγγύτητα και οι επαγγελματικοί δεσμοί των ατόμων με προηγμένα ερευνητικά πεδία έχουν ενισχύσει το δημόσιο ενδιαφέρον και τις εικασίες.

Η Eskridge πέθανε στις 11 Ιουνίου 2022 στο Huntsville της Αλαμπάμα, σε ηλικία 34 ετών, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία νεκρολογιών. Ο θάνατός της έχει καταγραφεί ως αυτοπροκαλούμενος πυροβολισμός, αν και περιορισμένες επίσημες λεπτομέρειες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ήταν συνιδρύτρια του Institute for Exotic Science και περιέγραφε το έργο της ως έρευνα σε πειραματικές ιδέες προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης «αντιβαρύτητας».

«Ανακαλύψαμε την αντιβαρύτητα και η ζωή μας πήγε κατά διαόλου και άνθρωποι άρχισαν να μας σαμποτάρουν», είχε δηλώσει το 2020 σε συνέντευξη στο YouTuber, Jeremy Rys. «Είναι παρενόχληση, απειλές. Είναι φρικτό.»

«Αν εκθέτεις δημόσια τον εαυτό σου, τουλάχιστον κάποιος θα προσέξει αν σου κόψουν το κεφάλι», είχε πει. «Αν το κάνεις ιδιωτικά, θα σε θάψουν. Θα κάψουν το σπίτι σου ενώ κοιμάσαι και δεν θα γίνει καν είδηση.»

Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει αυξανόμενη πίεση γύρω από το έργο της.

«Πρέπει να δημοσιεύσω γιατί θα γίνεται όλο και χειρότερο μέχρι να το κάνω», είχε πει, προσθέτοντας ότι η κατάσταση γινόταν «όλο και πιο επιθετική».

Σε παρουσιάσεις και συνεντεύξεις, η Eskridge είχε επίσης υποστηρίξει ότι ερευνητές σε μη συμβατικές τεχνολογίες μπορεί να δεχθούν πίεση να μεταφέρουν το έργο τους εκτός δημόσιας σφαίρας, περιγράφοντας ένα μοτίβο όπου επιστήμονες που αναφέρουν ανακαλύψεις «εξαφανίζονται» από τη δημόσια δραστηριότητα ή σταματούν να δημοσιεύουν.

Η υπόθεση της Eskridge αναφέρεται πλέον μαζί με περιπτώσεις όπως του απόστρατου υποστράτηγου της Αεροπορίας William “Neil” McCasland, της επιστήμονα της NASA Monica Jacinto Reza, του εργολάβου Steven Garcia, του αστροφυσικού Carl Grillmair, του φυσικού του MIT Nuno Loureiro, του μηχανικού της NASA Frank Maiwald, εργαζομένων συνδεδεμένων με το Los Alamos Melissa Casias και Anthony Chavez, του ερευνητή της NASA Michael David Hicks και του φαρμακευτικού επιστήμονα Jason Thomas.

Η Υπηρεσία Εθνικής Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του Υπουργείου Ενέργειας ανέφερε στο Fox News Digital ότι διερευνά τους θανάτους και τις εξαφανίσεις.

«Η NNSA γνωρίζει αναφορές που σχετίζονται με εργαζόμενους στα εργαστήρια, τις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες της και εξετάζει το ζήτημα», ανέφερε η υπηρεσία.

Παράλληλα, δεν υπάρχει δημόσια διαθέσιμη απόδειξη που να συνδέει τον θάνατο της Eskridge με τις άλλες υποθέσεις, και οι αρχές δεν έχουν υποδείξει καμία σύνδεση μεταξύ του έργου της και των συνθηκών του θανάτου της.

Η υπόθεσή της έχει επίσης γίνει αντικείμενο εικασιών σε διαδικτυακές κοινότητες και κοινότητες εναλλακτικής τεχνολογίας, όπου ορισμένοι σχολιαστές έχουν θέσει ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου της. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι και δεν υποστηρίζονται από επίσημα ευρήματα.

