Μια σειρά από ύποπτους θανάτους και εξαφανίσεις υψηλόβαθμων επιστημόνων σε ολόκληρη την Αμερική τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει την προσοχή διαδικτυακών ερευνητών, συνωμοσιολόγων, αλλά και του Λευκού Οίκου.

Από το 2023, τουλάχιστον οκτώ άτομα, που εμπλέκονταν σε έρευνες για το διάστημα και την πυρηνική φυσική, έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί, ορισμένα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μερικοί από αυτούς φαίνεται να είχαν συνδέσεις και με έρευνες για UFO.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, δήλωσε την Πέμπτη, 16 Απριλίου, ότι η κυβέρνησή του θα έχει απαντήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες σχετικά με τους 10 επιστήμονες που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία τρία χρόνια.

Θεωρίες για τους επιστήμονες έχουν διαδοθεί στο διαδίκτυο, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία στη δημοσιότητα που να αποδεικνύουν άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών των θανάτων και εξαφανίσεων.

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο South Lawn πριν αναχωρήσει για το Λας Βέγκας, σημειώνοντας ότι μόλις είχε αποχωρήσει από σχετική σύσκεψη. «Πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, ας ελπίζουμε να είναι σύμπτωση, ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Κάποιοι από αυτούς ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα».

Ακριβώς μια ημέρα νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα εξετάσει το ζήτημα.

«Δεν έχω μιλήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες γι’ αυτό. Σίγουρα θα το κάνω και θα σας δώσουμε μια απάντηση», είπε η Λέβιτ. «Αν ισχύει, φυσικά, αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση και η διοίκησή της θα θεωρούσαν άξιο διερεύνησης. Οπότε θα το αναλάβω εγώ αυτό για εσάς».

Θάνατοι με σκιές

Μάικλ Ντέιβιντ Χικς

Ο Χικς ήταν επιστήμονας που εργαζόταν στο Jet Propulsion Laboratory της NASA από το 1998 έως το 2022. Συμμετείχε στο πρόγραμμα Double Asteroid Redirection Test (DART), το οποίο επικεντρωνόταν στην κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων αστεροειδών και κομητών, καθώς και στο αν μπορούν να εκτραπούν στο διάστημα. Η αιτία θανάτου του δεν έχει διευκρινιστεί.

Καρλ Γκρίλμαιρ

Ο Γκρίλμαιρ ήταν διακεκριμένος ερευνητής στο Infrared Processing and Analysis Center του Caltech, το οποίο συνεργάζεται με το Jet Propulsion Laboratory της NASA παρέχοντας επιστημονικές λειτουργίες, υποστήριξη χρηστών, αρχεία και υπηρεσίες δεδομένων, καθώς και επιστημονικό όραμα για τη μεγιστοποίηση των ανακαλύψεων με παρατηρητήρια τόσο στο διάστημα όσο και στη Γη. Είχε, επίσης, προσωπική συμμετοχή σε προγράμματα διαστημικών τηλεσκοπίων της NASA. Ο Γκρίλμαιρ δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του. Ένας άνδρας ονόματι Φρέντι Σνάιντερ, 29 ετών, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του.

Φρανκ Μάιβαλντ

Ο Μάιβαλντ εργαζόταν επίσης στο Jet Propulsion Laboratory. Εργαζόταν πάνω σε ένα σημαντικό πρόγραμμα για μια μελλοντική αποστολή της NASΑ, που αφορούσε την εκτόξευση δορυφόρου που θα χαρτογραφεί το «ζωντανό χρώμα» της Γης με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από αυτή που μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι. Έναν περίπου χρόνο πριν από τον θάνατό του, εργαζόταν σε πρόγραμμα που θα βοηθούσε αστροναύτες να εντοπίζουν ενδείξεις ζωής σε άλλους πλανήτες, όπως τον δορυφόρο Ευρώπη του Δία, τον δορυφόρο Ενκελάδο του Κρόνου ή τον νάνο πλανήτη Δήμητρα.

Οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα περιστατικά εξαφάνισης επιστημόνων, όπως η περίπτωση της Μόνικα Ρέζα, της Μελίσα Κασίας, του Άντονι Τσάβες, του Στίβεν Γκαρσία και του Απόστρατου Υποπτέραρχου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ.

Η Κάσιας εργαζόταν ως διοικητική βοηθός στο Εθνικό Εργαστήριο του Los Alamos στο Νέο Μεξικό. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, άφησε το μεσημεριανό φαγητό στην κόρη της και δεν την είδε ποτέ ξανά κανείς μετά από αυτό. Ο Γκαρσία, 48 ετών, δηλώθηκε ως αγνοούμενος στις 28 Αυγούστου 2025, αφού έφυγε από το σπίτι του με τα πόδια, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι. Ο ΜακΚάσλαντ, που σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες σχετικές με UFO, εξαφανίστηκε και εκείνος στο Νέο Μεξικό. Ο απόστρατος στρατηγός άφησε στο σπίτι του το τηλέφωνό του, τα γυαλιά του και τις προσωπικές του συσκευές. Οι αρχές σημείωσαν ότι έλειπαν μόνο το πορτοφόλι του, οι μπότες πεζοπορίας του και ένα περίστροφο.

Η σύζυγός του έχει δημόσια διαψεύσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας καθώς και ότι είχε «οποιαδήποτε ειδική γνώση για εξωγήινους».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τις δηλώσεις Τραμπ και της αντιπροσώπου του, η Αμερική (και όχι μόνο) περιμένει απαντήσεις σχετικά με τις υποθέσεις των επιστημόνων.

