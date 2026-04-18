Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών συναντήθηκαν πρόσφατα στην Αβάνα με Κουβανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ζητώντας τη διασφάλιση δημοκρατικών και οικονομικών ελευθεριών και προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενέχει η μη συμμόρφωση με τις συστάσεις τους.

Το Axios, που αποκαλύπτει τις συναντήσεις, αναφέρει ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προσφέρθηκε να βοηθήσει στην αποκατάσταση των υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω της εγκατάστασης δορυφορικών υπηρεσιών Starlink.

Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις, αλλά δεν αποκάλυψε τα ονόματα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση έναν: τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, τον εγγονό του Κάστρο. Ο Κάστρο, γνωστός ως Ραουλίτο και με το παρατσούκλι «El Cangrejo» («το καβούρι»), θεωρείται από τις ΗΠΑ ως de facto εκπρόσωπος του παππού του, ο οποίος παραμένει η πραγματική εξουσία στην Κούβα.

Η συνάντηση, που συνέβη, την περασμένη Παρασκευή είναι από μόνη της μια διπλωματικά σημαντική εξέλιξη, τονίζει το Axios. Είναι η πρώτη φορά που αεροσκάφος της αμερικανικής κυβέρνησης προσγειώνεται στη χώρα από την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα πριν από μια δεκαετία.

Αυτή τη φορά, όμως, η Κούβα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην κατάρρευση, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία με υπουργό Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο. Και οι δύο είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να κάνουν παραχωρήσεις.

Αυτό ακριβώς επισήμαναν οι αξιωματούχοι στην κουβανική πλευρά: Ότι «η κουβανική οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και ότι οι κυβερνώντες έχουν ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να πραγματοποιήσουν βασικές μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, πριν οι συνθήκες επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα».

Χωρίς να απειλήσουν άμεσα τους Κουβανούς αξιωματούχους, όπως σημειώνει το Axios, οι ΗΠΑ κατέστησαν επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να συμβεί καταστροφή στο νησί που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα.

protothema.gr