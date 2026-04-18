Αυτούσια η ανακοίνωση

Δεν απαιτούμε τίποτα λιγότερο από αυτό που απαιτεί η κοινωνία: αξιόπιστη, ανεξάρτητη και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών Δρουσιώτη, με τρόπο που να απαντά τεκμηριωμένα στα λογικά ερωτήματα και τη δικαιολογημένη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Μόλις προχθές ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς είπε ότι η Αστυνομία βρίσκεται στον πυρήνα και στην ουσία της υπόθεσης. Ξέρει κάτι παραπάνω η ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία έσπευσε να χαρακτηρίσει την υπόθεση «στημένη θεωρία συνωμοσίας»; Εμείς, πάντως, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω και ούτε προτρέχουμε.

Με βάση τα όσα είναι δημοσίως γνωστά και την κοινή λογική, επιμένουμε να ρωτούμε:

1. Έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση;

2. Έχει αποφανθεί η EUROPOL;

3. Είναι κάποια ή όλα τα μηνύματα χαλκευμένα;

4. Η μεταστροφή της «Σάντη» είναι αυθεντική ή προϊόν πιέσεων και φόβου;

5. Έχουν ανοιχθεί και ερευνηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φερόμενων ως εμπλεκόμενων εταιρειών και προσώπων;

Όταν θα έχουμε οριστικές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, θα τοποθετηθούμε οριστικά. Μέχρι τότε, ρωτάμε καλοπροαίρετα και ενεργούμε θεσμικά. Ενδεχομένως όλη αυτή η υπόθεση να αποδειχθεί σκευωρία. Ενδεχομένως όχι. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα υπόβαθρο αλήθειας, το οποίο σκιάζεται από ανακρίβειες, ασάφειες ή ψέματα. Σε αντίθεση με τους προπετείς της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, εμείς δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιο από τα τρία ενδεχόμενα ισχύει.

Στο παρόν στάδιο, αναμένουμε η Αστυνομία να επιτελέσει το έργο της με αμεροληψία και επαγγελματισμό και συγκρατούμε με ικανοποίηση τη δέσμευση του Αρχηγού της ότι «η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οιοιδήποτε αφήγημα. Γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια με βάση τα στοιχεία». Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητο να υλοποιηθεί η Απόφαση του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2026, σύμφωνα με την οποία και με βάση δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων από την EUROPOL, θα ληφθεί απόφαση, ως προς το αν θα διοριστεί ή όχι ανεξάρτητος ανακριτής.

Στη βάση όλων των πιο πάνω, είναι προφανές πως είναι η ηγεσία του ΔΗΣΥ που βιάζεται να επιβεβαιώσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Όχι εμείς.