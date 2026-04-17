Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί ΑΚΕΛ, Άλμα και Βολτ «να σταματήσουν να παίζουν με το επικίνδυνο παιχνίδι της αποσταθεροποίησης του κράτους», στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στην υπόθεση «Σάντη» που έφεραν στο προσκήνιο οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ονούφριος Κουλλά, αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το Άλμα και το Βολτ παραμένουν «ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι από την πλήρη κατάρρευση των στημένων θεωριών συνωμοσίας».

Ο κ. Κουλλά σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης λέει ότι «όσοι προχωρούν σε δημόσιες καταγγελίες αναλαμβάνουν ευθύνη και είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο».

Ο ΔΗΣΥ απαιτεί «την πλήρη και ταχεία διαλεύκανση κάθε πτυχή της πρόσφατης υπόθεσης και την αυστηρή εφαρμογή όλων των νομοθεσιών του κράτους».

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Το ΑΚΕΛ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το Άλμα και το Βολτ παραμένουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι από την πλήρη κατάρρευση των στημένων θεωριών συνωμοσίας.

Ο κατήφορος των ανέξοδων καταγγελιών, της μόνιμης αμφισβήτησης των πάντων, της εύκολης σπίλωσης ανθρώπων και θεσμών και οι συνεχείς υπερβολές, θα πρέπει να τερματιστεί εδώ.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι απέναντι σε όσους επιδιώκουν συστηματικά την πρόκληση εικόνας χάους και συνθηκών αποσταθεροποίησης και υπονόμευσης της χώρας, για να υλοποιηθούν αδίστακτες προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές επιδιώξεις, που σχεδιάστηκαν εδώ και χρόνια.

Είμαστε απέναντι και θα σταθούμε ανάχωμα στον λαϊκισμό, την τοξικότητα, τη λασπολογία και τις ακρότητες.

Είμαστε υπέρ της θεσμικής και συντεταγμένης διερεύνησης, της διαφάνειας, του ελέγχου και της μεταρρύθμισης και ισχυροποίησης του κράτους μας. Μόνο έτσι μπορεί να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες για τον κόσμο, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητά τους θα είναι τεράστιες.

Δεν πρέπει να πάμε πίσω στην αποσταθεροποίηση, τις φορολογίες, τις αποκοπές, την ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων. Αντιθέτως, πρέπει να προχωρήσουμε υπεύθυνα μπροστά.

Όσοι προχωρούν σε δημόσιες καταγγελίες αναλαμβάνουν ευθύνη και είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο. Απαιτούμε την πλήρη και ταχεία διαλεύκανση κάθε πτυχή της πρόσφατης υπόθεσης και την αυστηρή εφαρμογή όλων των νομοθεσιών του κράτους. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και ουδείς μπορεί να έχει προνομιακή μεταχείριση από τις ανακριτικές αρχές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν παρασύρεται. Παραμένει προσηλωμένος στην παραγωγή πολιτικών θέσεων και είναι έτοιμος να αντιπαρατεθεί και να ανταγωνιστεί με πολιτικά επιχειρήματα. Όχι σε όρους λασπολογίας.

Καλούμε το ΑΚΕΛ, το Άλμα και το Βολτ να σταματήσουν να παίζουν με το επικίνδυνο παιχνίδι της αποσταθεροποίησης του κράτους μας. Το Βολτ ειδικότερα θα πρέπει να επιλέξει αν θα ταυτιστεί ή όχι με τις θεωρίες συνωμοσίας και τον καιροσκοπισμό χειρίστου είδους.