Σε διάψευση πληροφοριών για αποστασιοποίηση από τον Μακάριο Δρουσιώτη προχώρησε το Volt Κύπρου.

Ο συμπρόεδρος του κόμματος, Πάνος Παρράς, αναφέρει σε δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διαψεύδουν κατηγορηματικά όσα ακούγονται και γράφονται σχετικά με αποστασιοποίηση από τον υποψήφιο τους, Μακάριο Δρουσιώτη.

«Ουδέποτε τέθηκε, ούτε καν συζητήθηκε, οποιοδήποτε θέμα απομάκρυνσής του από το ψηφοδέλτιό μας», υπογραμμίζει.

Το Volt εξακολουθεί να ζητά την πλήρη και εις βάθος διαλεύκανση της υπόθεσης.