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Τζακποτ σημειώθηκε στη χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ, με αποτέλεσμα το ποσό που θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026, να ανέρχεται σε τουλάχιστον €7,1 εκατ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 28, 11, 40, 4, 23

Τζόκερ ο αριθμός: 14

Παράλληλα, στη δεύτερη κατηγορία των πέντε επιτυχιών βρέθηκε ένα τυχερό δελτίο, το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.