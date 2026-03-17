Μεταθέσεις μετά τις πρόσφατες προαγωγές ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ο Αρχηγός Αστυνομίας που αγγίζουν πόστα από αστυνομικούς διευθυντές μέχρι και φρουρές πολιτικών.

Μεταξύ άλλων, ο άλλοτε αναπληρωτής διευθυντής Φυλακών Ιωάννης Καπνουλλάς, μονιμοποιήθηκε στη θέση του αστυνομικού διευθυντή Λάρνακας, όπως και ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Μόρφου Μάριος Νεοφύτου που διορίστηκε ως αστυνομικός διευθυντής στην ίδια επαρχία. Ο Αστυνόμος Β’ Χρίστος Κυριακίδης, από χειριστής πτητικών μέσων στην Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, διορίστηκε διοικητής της. Ο έως τώρα αστυνομικός διευθυντής Μόρφου Παναγιώτης Καλογήρου, διορίστηκε ως διευθυντής της νευραλγικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.

Επίσης, ο Ζαχαρίας Μιχαήλ, αναττλ. αστυνόμος Β’ από υπεύθυνος αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου της ΥΑΜ, διορίστηκε ως Υποδιοικητής της ΥΑΜ στο Αρχηγείο και στη θέση του διορίστηκε ο αναπλ. υπαστυνόμος Μάμας Ευαγγέλου που υπηρετούσε ως τώρα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο Κωστάκης Παπαμιχαήλ, ανώτ. υπαστυνόμος, από υπεύθυνος Γραφείο Υπαίθρου στην Αμμόχωστο διορίστηκε ως (Β/Αστυνομικός Διευθυντής (Δ).

Επίσης ο αναπλ. υπαστυνόμος Σωκράτης Σωκράτους, από υπεύθυνος Γραφείου Υπαίθρου και σύμπλεγμα οδοφραγμάτων Μόρφου, τοποθετήθηκε στη θέση του βοηθού αστυνομικού διευθυντή Μόρφου. Ανακοινώθηκαν επίσης μετακινήσεις των αστυνομικών συνοδείας του προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ καθώς και άλλες τοποθετήσεις σε σταθμούς ή στη ΜΜΑΔ.