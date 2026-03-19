Οι πρόσφατες προαγωγές κατώτερων στελεχών στην Αστυνομία Κύπρου έγιναν από τον Αρχηγό Αστυνομίας στη βάση του περί Αστυνομίας Νόμου και των ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων, αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε τοποθέτησή του την Πέμπτη, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι προαγωγές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, ύστερα από 22 χρόνια εφαρμογής του ισχύοντος νόμου, αξιολόγησης και προαγωγής, διαπιστώνεται ανάγκη τροποποίησης του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να νομοθετηθούν αντικειμενικά κριτήρια.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγών.

Προσθέτει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και προαγωγών στην Αστυνομία.

