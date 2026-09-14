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Γύρω στις 11:00 χθες το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία σχετικά με πρόκληση κακόβουλων ζημιών σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης στην Αγία Νάπα.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διαπιστώθηκε ότι σε συνολικά 13 οχήματα είχαν προκληθεί ζημιές στους μπροστινούς ανεμοθώρακες τους.

Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου προχώρησαν σε εξετάσεις στη σκηνή και στη λήψη τεκμηρίων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.