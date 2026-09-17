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Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν περιοχές της Λευκωσίας και της Λάρνακας, με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να αποδίδει τις διακοπές σε βλάβες, σύμφωνα με ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Ο ασκών καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου της ΑΗΚ, Δημήτρης Ναθαναήλ, ανέφερε ότι στη Λευκωσία πρόκειται για δύο ξεχωριστές βλάβες, που προέκυψαν από αποκοπή υπόγειων καλωδίων από εργολάβους που δραστηριοποιούνταν στις περιοχές.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η πρώτη βλάβη σημειώθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας, κοντά στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανέφερε ότι η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί άμεσα.

Η δεύτερη βλάβη σημειώθηκε στην περιοχή Τσερίου, με τον κ. Ναθαναήλ να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο ώρες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Στην επαρχία Λάρνακας, πρόσθεσε, κυπαρίσσι έπεσε στις γραμμές της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να αποκοπούν καλώδια και να παρατηρηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές επηρεάζονται σε Λευκωσία και Λάρνακα και ποια είναι εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς: