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Μια αποκλειστική συνεργασία που συνδυάζει ασφαλή συνδεσιμότητα και προηγμένη προστασία κινητών συσκευών, προσφέροντας στους πελάτες μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές

Η Primetel και η Bitdefender, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, ανακοίνωσαν σήμερα μια αποκλειστική συνεργασία, η οποία θα προσφέρει προηγμένες λύσεις ασφάλειας κινητών συσκευών στους πελάτες της Primetel.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι νέοι και υφιστάμενοι πελάτες της Primetel που διαθέτουν ή θα ενεργοποιήσουν νέα σύνδεση ή θα ανανεώσουν το συμβόλαιό τους σε πρόγραμμα κινητής GIGA Unlimited 5G, θα επωφελούνται από την υπηρεσία Bitdefender Mobile Security, η οποία θα περιλαμβάνεται στη μηνιαία συνδρομή τους χωρίς επιπλέον κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να παραμένουν προστατευμένοι από ψηφιακές απειλές, απολαμβάνοντας παράλληλα απεριόριστη συνδεσιμότητα.

«Στην Primetel, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι περισσότερο από απλή συνδεσιμότητα. Θέλουμε να τους προσφέρουμε σιγουριά και ηρεμία», δήλωσε ο Αλέξανδρος Ζάχος, Senior Manager, Marketing & Products της Primetel. «Μέσω της συνεργασίας μας με τη Bitdefender, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες των προγραμμάτων GIGA Unlimited 5G μπορούν να περιηγούνται στο διαδίκτυο, να πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές και να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι οι κινητές τους συσκευές προστατεύονται από κορυφαία τεχνολογία στον κλάδο».

Σε μια εποχή όπου τα smartphones αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινής μας επικοινωνίας, της πλοήγησης στο διαδίκτυο, των ηλεκτρονικών αγορών και των τραπεζικών συναλλαγών, η ανάγκη για αξιόπιστη ψηφιακή προστασία είναι πιο σημαντική από ποτέ.

«Οι κινητές συσκευές αποτελούν φυσική προέκταση της συνεχώς συνδεδεμένης ψηφιακής μας ζωής, γεγονός που τις καθιστά ολοένα και πιο ελκυστικό στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες», δήλωσε ο Ciprian Istrate, Senior Vice President of Operations, Consumer Solutions Group της Bitdefender. «Μαζί με την Primetel, κάνουμε την προηγμένη προστασία κινητών συσκευών πιο εύκολα προσβάσιμη στους πελάτες σε όλη την Κύπρο, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να παραμένουν ασφαλείς, απ’ όπου κι αν συνδέονται».

Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη του Bitdefender Mobile Security

Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα και περιλαμβάνουν:

• Ισχυρή προστασία από κακόβουλο λογισμικό

Εντοπίζει κακόβουλο λογισμικό και δυνητικά επιβλαβείς εφαρμογές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.

• Συνεχής προστασία από απάτες και διαδικτυακές απειλές

Εντοπίζει προσπάθειες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και απάτες σε μηνύματα και άλλες μορφές επικοινωνίας, ενώ παράλληλα αποκλείει σε πραγματικό χρόνο κακόβουλες, παραπλανητικές και phishing ιστοσελίδες.

• Βελτιωμένη ασφάλεια και ανάκτηση συσκευής

Βοηθά στον εντοπισμό κινδύνων ασφαλείας, στη βελτίωση των ρυθμίσεων της συσκευής, καθώς και στον εντοπισμό ή την προστασία χαμένων ή κλεμμένων συσκευών.

Οι πελάτες της Primetel που επιθυμούν ακόμη πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή προστασία μπορούν επίσης να αναβαθμίσουν στην υπηρεσία Bitdefender Total Security, η οποία προστατεύει έως και πέντε συσκευές, όπως smartphones, tablets, laptops και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Windows, macOS, Android και iOS. Παράλληλα, είναι διαθέσιμες λειτουργίες Γονικού Ελέγχου (Parental Control), παρέχοντας στις οικογένειες επιπλέον εργαλεία για την προστασία της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Primetel συνεχίζει να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της και ενισχύουν την ασφάλεια της ψηφιακής τους καθημερινότητας.

Διαθεσιμότητα

Η προσφορά είναι διαθέσιμη σε νέους και υφιστάμενους πελάτες της Primetel στην Κύπρο, οι οποίοι ενεργοποιούν νέα σύνδεση ή ανανεώνουν το συμβόλαιό τους σε πρόγραμμα κινητής GIGA Unlimited 5G.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις Bitdefender μπορείτε να βρείτε στις ειδικές σελίδες προσφορών της Primetel, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Σχετικά με την Primetel

Η Primetel αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού διαδικτύου, τηλεόρασης και σταθερής τηλεφωνίας σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

Με έμφαση στην καινοτομία και την πελατοκεντρική προσέγγιση, η Primetel συνεχίζει να επενδύει σε δίκτυα νέας γενιάς και στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών της σε ολόκληρη την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.primetel.com.cy

Σχετικά με τη Bitdefender

Η Bitdefender αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προσφέροντας προηγμένες λύσεις πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών, επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανισμών, η Bitdefender συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αξιόπιστων εταιρειών του κλάδου για την εξάλειψη απειλών, την προστασία της ιδιωτικότητας, της ψηφιακής ταυτότητας και των δεδομένων, καθώς και την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας.

Μέσω σημαντικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, τα Bitdefender Labs εντοπίζουν εκατοντάδες νέες απειλές κάθε λεπτό και αξιολογούν καθημερινά δισεκατομμύρια αιτήματα για απειλές.

Η εταιρεία έχει πρωτοπορήσει σε σημαντικές καινοτομίες στους τομείς της προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, της ασφάλειας IoT, της ανάλυσης συμπεριφοράς και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η τεχνολογία της χρησιμοποιείται μέσω αδειοδότησης από περισσότερες από 180 από τις πιο αναγνωρισμένες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η Bitdefender ιδρύθηκε το 2001 και διαθέτει πελάτες σε περισσότερες από 170 χώρες, με γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://www.bitdefender.com

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