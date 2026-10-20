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Με την ενεργειακή κρίση να λειτουργεί ως θρυαλλίδα για κοινωνικές αναταραχές σε μεγαλουπόλεις ευρωπαϊκών χωρών, η κατάσταση μάλλον επιδεινώνεται. Σήμερα Τρίτη, ανοδικά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Όπως σημειώνει το Reuters, οι αγορές ενσωματώνουν στις τιμές του αργού πετρελαίου το αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι Χούθι ανακοίνωσαν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων σε εγκαταστάσεις της Aramco.

Πριν από λίγο,το Brent είχε τιμή 111,20 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,5% ή 1,65 δολαρίων, ενώ νωρίτερα άγγιξε τα 111,75 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 5,2% ή 5,42 δολάρια, στα 109,08 δολάρια το βαρέλι, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά τα 110 δολάρια, σε υψηλό από τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Kpler, τουλάχιστον 18 πλοία φέρονται να δέχθηκαν επιθέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.