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Η κυπριακή κατασκευαστική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, διπλό σοκ, καθώς η ενεργειακή κρίση και η άνοδος των διεθνών τιμών των καυσίμων μεταφράζονται πλέον σε βαριές ανατιμήσεις στα δομικά υλικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής σκαρφάλωσε στις 123,41 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,74% και 0,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η άνοδος αυτή δεν είναι απλώς ένα στατιστικό μέγεθος, αλλά η αρχή μιας αλυσίδας που οδηγεί αναπόφευκτα σε ακόμη ακριβότερα ακίνητα.

Τα καύσιμα αποτελούν το βασικό στοιχείο της βαριάς βιομηχανίας και των μεταφορών. Όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των υλικών μετακυλίεται άμεσα στον τελικό καταναλωτή. Όταν βασικά υλικά όπως το τσιμέντο (Δείκτης: 140,82), το έτοιμο σκυρόδεμα και τα τούβλα ανεβαίνουν, το κατασκευαστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο αυξάνεται αυτόματα.

Στη συνέχεια υπάρχει πίεση στα περιθώρια κέρδους. Οι αναπτυξιακές εταιρείες (developers) αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τις τιμές πώλησης των υπό ανέγερση οικοδομών για να μην εγγράψουν ζημιές. Ο τελικός αγοραστής καλείται να πληρώσει το ντόμινο της ενέργειας και ένα διαμέρισμα που σχεδιάστηκε με προϋπολογισμό του 2024, το 2026 κοστίζει σημαντικά περισσότερο, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νέων ζευγαριών και των επενδυτών.

Να δούμε αναλυτικά πόσο εμφανής είναι η επίδραση στα υλικά που απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας για να παραχθούν (μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος:

Το σοκ της ασφάλτου: Η άσφαλτος οδοστρωσίας αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς καταγράφει εκρηκτική ετήσια άνοδο 21,07% (Δείκτης: 164,23). Λόγω της άμεσης εξάρτησής της από το πετρέλαιο, συμπαρασύρει και το ασφαλτικό σκυρόδεμα στο +19,01%.

Η άσφαλτος οδοστρωσίας αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς καταγράφει εκρηκτική ετήσια άνοδο 21,07% (Δείκτης: 164,23). Λόγω της άμεσης εξάρτησής της από το πετρέλαιο, συμπαρασύρει και το ασφαλτικό σκυρόδεμα στο +19,01%. Υλικά τοιχοποιίας και ψηλού ψησίματος: Τα τούβλα (Δείκτης: 149,35) παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 9,26%. Η παραγωγή τους σε καμίνια υψηλής θερμοκρασίας τα καθιστά άμεσα ευάλωτα στις τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα τούβλα (Δείκτης: 149,35) παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 9,26%. Η παραγωγή τους σε καμίνια υψηλής θερμοκρασίας τα καθιστά άμεσα ευάλωτα στις τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Κονίες και τσιμέντα: Τα τσιμέντα τύπου Πόρτλαντ (Δείκτης: 140,82) και οι κονίες (Δείκτης: 144,87) παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 0,67% και 2,42% αντίστοιχα, καθώς η παραγωγή τους απαιτεί ενεργοβόρους κλιβάνους. Σημαντική άνοδο καταγράφει και ο γύψος με +2,77%.

Τα τσιμέντα τύπου Πόρτλαντ (Δείκτης: 140,82) και οι κονίες (Δείκτης: 144,87) παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 0,67% και 2,42% αντίστοιχα, καθώς η παραγωγή τους απαιτεί ενεργοβόρους κλιβάνους. Σημαντική άνοδο καταγράφει και ο γύψος με +2,77%. Ξυλεία και εξοπλισμός: Τα προϊόντα από ξύλο (Δείκτης: 128,41) ακρίβυναν κατά 5,49% σε ετήσια βάση, με τα ερμάρια και τους πάγκους να πραγματοποιούν άλμα 9,67%, παρασυρόμενα από το αυξημένο κόστος των ναύλων.

Τα προϊόντα από ξύλο (Δείκτης: 128,41) ακρίβυναν κατά 5,49% σε ετήσια βάση, με τα ερμάρια και τους πάγκους να πραγματοποιούν άλμα 9,67%, παρασυρόμενα από το αυξημένο κόστος των ναύλων. Πλαστικά και μονωτικά: Οι πλαστικοί σωλήνες (Δείκτης: 139,02) σημειώνουν ετήσια αύξηση 7,30%, καθώς το πλαστικό αποτελεί παράγωγο του πετρελαίου, ενώ τα θερμομονωτικά υλικά καταγράφουν άνοδο 4,89%.

Οι πλαστικοί σωλήνες (Δείκτης: 139,02) σημειώνουν ετήσια αύξηση 7,30%, καθώς το πλαστικό αποτελεί παράγωγο του πετρελαίου, ενώ τα θερμομονωτικά υλικά καταγράφουν άνοδο 4,89%. Μεταλλικά προϊόντα: Ο σίδηρος οικοδομής (Δείκτης: 96,74) παραμένει αυξημένος κατά 0,87% σε ετήσια βάση, ενώ τα σιδερένια κάγκελα καταγράφουν άνοδο 4,26%.

Ηλεκτρομηχανολογικά είδη

Στη σκιά των μεγάλων αυξήσεων στα υλικά δομής, τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη αποτελούν ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα που επιβαρύνει σημαντικά το τελικό κόστος. Η κατηγορία αυτή, η οποία περιλαμβάνει από ηλεκτρολογικούς σωλήνες, καλώδια και πίνακες, μέχρι συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης και υδραυλικές εγκαταστάσεις, επηρεάζεται άμεσα από το ράλι των διεθνών τιμών των μετάλλων (κυρίως του χαλκού και του αλουμινίου) και των καυσίμων. Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε μηνιαία αύξηση 0,63% και ετήσια άνοδο 4,08%.

Η σύγχρονη τάση για «πράσινα» και ενεργειακά αναβαθμισμένα κτήρια έχει αυξήσει τη ζήτηση για εξειδικευμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (όπως αντλίες θερμότητας και έξυπνα συστήματα διαχείρισης). Ωστόσο, το αυξημένο κόστος των ναύλων και η ενεργοβόρος παραγωγική διαδικασία αυτών των ειδών μετακυλίονται αυτόματα στην αγορά. Όταν τα καλώδια χαλκού και οι πλαστικοί σωλήνες εγκαταστάσεων ακολουθούν ανοδική τροχιά, το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο για τη μηχανολογική υποδομή ενός κτηρίου αυξάνεται αλυσιδωτά.

Πιο αναλυτικά, το ηλεκτρολογικό υλικό σημειώνει τις ισχυρότερες πιέσεις με μηνιαία άνοδο 1,18% και ετήσια αύξηση 8,38% (Δείκτης: 143,59), καθώς ο χαλκός και το αλουμίνιο ακολουθούν την ανηφόρα των διεθνών αγορών. Τα είδη θέρμανσης και ψύξης παραμένουν σταθερά σε μηνιαία βάση (0,00%), ενώ σε ετήσια βάση καταγράφουν πτώση -1,70% (Δείκτης: 94,08).