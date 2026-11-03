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Στην ακύρωση εντάλματος έρευνας σε οικία στην επαρχία Λευκωσίας, το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο διερεύνησης αδικημάτων που σχετίζονταν με την επίθεση στο σωματείο ΑΕΛ στη Λακατάμεια, τον Μάιο του 2025, προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο. Η ακύρωση έγινε με την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari.

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία εκδόθηκε τη Δευτέρα, οι επηρεαζόμενοι, δύο αδέλφια, κατέθεσαν έφεση κατά του εντάλματος έρευνας της οικίας τους, που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την αιτιολογία ότι υπήρχε εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι σε αυτήν αποκρύπτονται αντικείμενα, όπως επιθετικά όπλα, ξύλινα ρόπαλα, κράνη, κουκούλες ή οποιαδήποτε άλλα τεκμήρια που σχετίζονταν με υπό διερεύνηση υπόθεση, όπως ρουχισμός, υποδήματα, γάντια και τα οποία υπήρχε εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι θα παράσχουν μαρτυρία για απόδειξη αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν στις 18 Μαΐου 2025 στη Λεωφόρου Μακαρίου στη Λακατάμεια.

Ως προσδιοριζόταν στο ως άνω ένταλμα, αναφέρεται, επρόκειτο για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης εισόδου, οχλαγωγίας, κακόβουλης ζημιάς, κατοχής επιθετικών οργάνων, προσώπου που καταλαμβάνεται οπλισμένο με σκοπό διάπραξης κακουργήματος, οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, ανησυχίας, και επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη.

Σημειώνεται στην απόφαση ότι, σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονταν στην ένορκη δήλωση που συνόδευε το σχετικό αίτημα, στις 18 Μαΐου 2025 και περί ώρα 22:30, 50 περίπου άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατα και αυτοκίνητα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας ρούχα με διακριτικά της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, εισήλθαν εντός του σωματείου ΑΕΛ, στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λακατάμεια, και, έχοντας στην κατοχή τους διάφορα επιθετικά όργανα, όπως ρόπαλα και πέτρες, προκάλεσαν ζημιές σε γυαλιά όπως και στον εξοπλισμό του Σωματείου και επιτέθηκαν σε θαμώνες τραυματίζοντάς τους. Οι τραυματισθέντες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο όπου έτυχαν ανάλογης περίθαλψης.

Από σχετικές εξετάσεις και έλεγχο κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής που ακολούθησαν, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων, εναντίον των οποίων, αφού συνελήφθησαν, εκδόθηκαν δικαστικά διατάγματα προσωποκράτησης τους για οκτώ μέρες, αναφέρεται.

Όπως αναφέρεται, οι εφεσείοντες, «εξασφαλίζοντας σχετική άδεια προς τούτο», αποτέλεσμα σχετικής έφεσης που καταχώρησαν, προχώρησαν στην καταχώριση δια κλήσεως αίτησης για έκδοση εντάλματος certiorari, αναφορικά με το ένταλμα έρευνας της οικίας τους, ημερ. 20 Μαΐου 2025, με το Ανώτατο Δικαστήριο, στην πρωτοβάθμια του Δικαιοδοσία να απορρίπτει στις 21 Απριλίου 2026, το σχετικό αίτημα. Αυτό, οδήγησε στην καταχώρηση της υπό συζήτηση έφεσης, μέσω της οποίας οι εφεσείοντες υποστηρίζουν ότι λανθασμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα τους για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari προς ακύρωση του εκκαλούμενου εντάλματος έρευνας.

Σύμφωνα με την απόφαση, προέβαλαν δύο λόγους έφεσης. Ο πρώτος ήταν ότι δεν υπήρχε μαρτυρία ότι οι εφεσείοντες μετέφεραν και χρησιμοποίησαν τα αναφερόμενα επιθετικά όπλα και, αφετέρου, τα αναζητούμενα αντικείμενα περιγράφονταν κατά τρόπο αόριστο και γενικό, ως ρούχα, υποδήματα, γάντια και κουκούλες, χωρίς συγκεκριμένη περιγραφή και χωρίς να συνδέονται με τους εφεσείοντες και την κατοικία των τελευταίων. Ο δεύτερος λόγος έφεσης ήταν ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα έκρινε πως υπήρχε επαρκής μαρτυρία για διασύνδεση της οικίας των εφεσειόντων με τα υπό διερεύνηση σε βάρος τους αδικήματα και τα αναζητούμενα αντικείμενα.

Στον αντίποδα, η πλευρά του εφεσίβλητου υποστήριξε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο πρώτος λόγος έφεσης, στην έκταση που προβάλλει ότι δεν τέθηκε μαρτυρία που δικαιολογούσε τη διασύνδεση των εφεσειόντων με τα αναφερόμενα στο ένταλμα και αναζητούμενα επιθετικά όπλα, ξύλινα ρόπαλα, κράνη, και κουκούλες, «δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη».

Σχετικά με τον δεύτερο λόγο έφεσης, το Δικαστήριο σημειώνει στην απόφασή του, μεταξύ άλλων, ότι, με δεδομένη την επισήμανση ότι η συμπερίληψη στο εκκαλούμενο ένταλμα αντικειμένων όπως ο ρουχισμός και υποδήματα που εκ της φύσεως τους και μόνο, ως αντικείμενα καθημερινής χρήσης, εύλογα θα μπορούσε να πιστεύεται ότι θα ήταν δυνατόν να βρίσκονται στην οικία των εφεσειόντων, έγινε χωρίς οποιασδήποτε συγκεκριμενοποίηση και προσδιορισμό, απολήγοντας να αποδίδεται ανεπίτρεπτα ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς το τί θα μπορούσε να αναζητηθεί και να παραληφθεί δυνάμει του εκκαλούμενου εντάλματος, «καταλήγουμε ότι η αιτούμενη παρέμβαση του Δικαστηρίου είναι αρκούντως δικαιολογημένη».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η έφεση επιτυγχάνει και παραμέρισε την πρωτόδικη απόφαση, εκδίδοντας προνομιακό ένταλμα certiorari με το οποίο το εκκαλούμενο ένταλμα έρευνας, ημερομηνίας 20 Μαΐου, 2025, ακυρώνεται.

ΚΥΠΕ