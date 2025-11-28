Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα μεσάνυχτα περιοχή της Λεμεσού, όταν εξω από το σωματείο του Απόλλωνα ξέσπασαν άγρια επεισόδια που θύμιζαν περισσότερο οργανωμένο ραντεβού παρά τυχαία συμπλοκή. Ομάδα κουκουλοφόρων, σύμφωνα με την Αστυνομία, οπαδοί της ΑΕΛ, φαίνεται να κινήθηκε συντονισμένα για έφοδο στο σημείο, όμως εκεί τους περίμεναν ήδη οι Απολλωνιστές, έτοιμοι για σύγκρουση.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια χρησιμοποιώντας ξύλα και διάφορα αντικείμενα, ενώ ο απολογισμός του περιστατικού είναι ζημιές σε 11 οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, κουκουλοφόροι μετέβησαν έξω από το σωματείο του Απόλλωνα, στην οδό Μεσολογγίου, στο κέντρο της πόλης. Εκεί, οι δράστες έριξαν κροτίδες και μολότοφ και συνεπλάκησαν με οπαδούς του Απόλλωνα, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από την Αστυνομία, τους ανέμεναν εντός του υποστατικού.

Οι δύο ομάδες συνεπλάκησαν και πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε 11 οχήματα που βρίσκονταν έξω από τον περιβάλλοντα χώρο του σωματείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τη σκηνή. Με την άφιξή τους, οι κουκουλοφόροι καταδιώχθηκαν, ωστόσο κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σημείο. Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση μέχρι σήμερα, ώστε να διενεργηθούν επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες από τα μέλη της Αστυνομίας. Παράλληλα, θα εξεταστούν και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες ή ακόμη και τα οχήματά τους.